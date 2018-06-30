



Вопросы соблюдения правил особого противопожарного режима, а также дополнительных мер безопасности в условиях экстремальной жары рассмотрены на совещании, которое провел сегодня губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, сообщает ИА «Высота 102». По информации администрации региона, на субботнее совещание были вызваны главы муниципальных районов и городских округов, чиновники и депутаты.



В Волгоградской области по прогнозам синоптиков в ближайшие дни сохранится жаркая погода. В регионе действует особый противопожарный режим, в большинстве районов области высок риск возникновения возгораний леса.За нарушения требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность в виде наложения штрафа: на граждан от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.