На севере Волгограда сгорел павильон “Царь-продукта”

Происшествия 30.06.2018 14:01
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30.06.2018 14:01
Торговый павильон загорелся сегодня в Краснооктябрьском районе. Как рассказали ИА “Высота 102” в ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании на улице Библиотечной поступило дежурному около 11:30. На место прибыли расчеты пожарно-спасательной части №2. Оказалось, что огонь полностью охватил торговый павильон. Пламя потушили в 11:45. К счастью, при пожаре никто не пострадал. Причины случившегося сейчас выясняют специалисты.
По предварительным данным, торговый объект принадлежит компании “Царь-продукт".
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