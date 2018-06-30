



Копилку наград пополнили сегодня утром волгоградские пловцы Денис Адеев и Мария Новикова. Как сообщили ИА “Высота 102” в пресс-службе клуба “Спартак-Волгоград”, Денис Адеев завоевал золотую, а Мария Новикова серебряную медали на прошедшем в Липецке первом этапе Кубка России по плаванию на открытой воде. Волгоградцы показали лучшие результаты на дистанции в пять километров.

А недавно пловцы завоевали медали на чемпионате России по плаванию на открытой воде, который прошел на базе Всероссийского детского центра "Смена" близ Анапы.

Напомним, как сообщало информагентство, волгоградских пловцов Дениса Адеева и Марию Новикову, а также Антона Евсикова включили в состав сборной России на чемпионат Европы по плаванию на открытой воде, который пройдет в августе в Глазго (Шотландия).



