Экология

Волгоград: в «Волжскую Швейцарию» едут туристы из Европы и США

Экология 30.06.2018 10:46
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30.06.2018 10:46



Более 500 туристов посетили с экскурсиями природный парк "Щербаковский". Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова посетили парк. Также на уникальном природном объекте побывали отдыхающие из США, Германии и Франции. 
По словам зарубежных гостей, самыми удивительными местами для них стали Щербаковская балка и Даниловский каньон. Многие из опытных путешественников говорили, что нигде ничего подобного они не видели в мире.  А один из самых красивых и запоминающихся видов открылся им с вершины Уракова бугра, откуда они любовались Волгой. Однако пик туристического наплыва, по данным ведомства, еще не пройден. Самый большой приток гостей ожидается в конце лета. 17-18 августа там состоится традиционный областной фестиваль-конкурс бардовской песни "Волжские просторы". На этот раз он посвящен 15-летию природного парка.

Для справки: 
Природный парк “Щербаковский”  находится на берегу Волги, в Камышинском районе на границе с Саратовской областью. Его площадь - около 35 тысяч гектаров.  Помимо богатого животного и растительного мира, в парке есть уникальные ландшафты: как, например,  “Столбичи”  -  отвесная древняя  береговая стена из опоков желтовато-серого цвета. В процессе размывания она была рассечена на десять “башен” - высота некоторых достигает 80 метров. 

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