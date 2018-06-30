Волгоград: в «Волжскую Швейцарию» едут туристы из Европы и США









Более 500 туристов посетили с экскурсиями природный парк "Щербаковский". Как сообщили ИА “Высота 102” в региональном комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и Саратова посетили парк. Также на уникальном природном объекте побывали отдыхающие из США, Германии и Франции.

По словам зарубежных гостей, самыми удивительными местами для них стали Щербаковская балка и Даниловский каньон. Многие из опытных путешественников говорили, что нигде ничего подобного они не видели в мире. А один из самых красивых и запоминающихся видов открылся им с вершины Уракова бугра, откуда они любовались Волгой. Однако пик туристического наплыва, по данным ведомства, еще не пройден. Самый большой приток гостей ожидается в конце лета. 17-18 августа там состоится традиционный областной фестиваль-конкурс бардовской песни "Волжские просторы". На этот раз он посвящен 15-летию природного парка.





Для справки:

Природный парк “Щербаковский” находится на берегу Волги, в Камышинском районе на границе с Саратовской областью. Его площадь - около 35 тысяч гектаров. Помимо богатого животного и растительного мира, в парке есть уникальные ландшафты: как, например, “Столбичи” - отвесная древняя береговая стена из опоков желтовато-серого цвета. В процессе размывания она была рассечена на десять “башен” - высота некоторых достигает 80 метров.