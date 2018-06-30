Газетный киоск 30.06.2018 11:32
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30.06.2018 11:32
Накануне вечером астраханцы стали свидетелями редкого природного явления – серебристых облаков. Фотографиями поделился очевидец в паблике «Клуб астрономов любителей им. Ф.Ю. Зигеля», сообщает ИА «Астрахань 24».
«Физика явления заключается в том, что в летнее время, в диапазоне между 43 и 65 градусами северной широты, на верхней границе мезосферы (75-85 км) образуются крошечные частицы водяного льда. Средний размер льдинок составляет всего 50 мм, а в качестве ядер конденсации выступают ещё более мелкие частицы метеорной пыли. Располагаясь на очень большой высоте, фактически на нижней границе космоса, облака подсвечиваются лучами солнца, расположенного глубоко под горизонтом. Благодаря этому они и видны с наступлением ночи», – объясняют участники группы.
В Астрахани серебристые облака наблюдаются исключительно редко. В последний раз их видели ровно 10 лет назад.
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