В Волжский пришли олимпийские игры





Мини-футбол, стритбол, эстафеты, «Веселые старты», красочный забег «Олимпийская миля». Сегодня в Волжском проходит спортивный праздник с участием волгоградских олимпийский чемпионов. Среди них - Татьяна Лебедева (легкая атлетика), Анна Чепелева (спортивная гимнастика), Алексей Петров (тяжелая атлетика), Лариса Ильченко (плавание) и волжанин Максим Опалев (гребля на байдарках и каноэ). В числе почетных гостей - ветераны спорта города Волжского. Всероссийский Олимпийский день проводится в Волжском впервые, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.

Работает специальная выставка спортивных достижений Волгоградской области, фотозона, различные интерактивные площадки. К показательным выступлениям готовятся воспитанники спортивных школ, клубов и федераций, представителей секций по дзюдо, занимающихся черлидингом, спортивной и художественной гимнастикой, спортивными танцами и другими видами спорта.

Главное событие- красочный забег в 1600 метров — «Олимпийская миля», который назвали так потому, что бегунов посыпали красками - яркими сухими порошками, легко удаляемыми с одежды и открытой поверхности кожи. Победителей ждут дипломы, значки, а всех участников - мороженое. Олимпийский день продлится до вечера, а в завершении воспитанники федерации чирспорта и чирлидинга представят собравшимся флешмоб, образовав фигуру разноцветных олимпийских колец.



