В Волжский пришли олимпийские игры

Спорт 01.07.2018 07:25
1240 0
01.07.2018 07:25
Мини-футбол, стритбол, эстафеты, «Веселые старты», красочный забег «Олимпийская миля». Сегодня в Волжском проходит спортивный праздник с участием волгоградских олимпийский чемпионов. Среди них - Татьяна Лебедева (легкая атлетика), Анна Чепелева (спортивная гимнастика), Алексей Петров (тяжелая атлетика), Лариса Ильченко (плавание) и волжанин Максим Опалев (гребля на байдарках и каноэ). В числе почетных гостей - ветераны спорта города Волжского. Всероссийский Олимпийский день проводится в Волжском впервые, - сообщили ИА «Высота 102» в администрации города.
Работает специальная выставка спортивных достижений Волгоградской области, фотозона, различные интерактивные площадки. К показательным выступлениям готовятся воспитанники спортивных школ, клубов и федераций, представителей секций по дзюдо, занимающихся черлидингом, спортивной и художественной гимнастикой, спортивными танцами и другими видами спорта.
Главное событие- красочный забег в 1600 метров — «Олимпийская миля», который назвали так потому, что бегунов посыпали красками - яркими сухими порошками, легко удаляемыми с одежды и открытой поверхности кожи. Победителей ждут дипломы, значки, а всех участников - мороженое. Олимпийский день продлится до вечера, а в завершении воспитанники федерации чирспорта и чирлидинга представят собравшимся флешмоб, образовав фигуру разноцветных олимпийских колец.
Реклама
Популярное по теме
25.06.2018 19:46
19182 4
15.06.2018 15:00
16613 3
20.06.2018 10:35
11251 0
Перед игрой Россия-Испания центр Волгограда погрузится в джаз01.07.2018 07:15
Волгоградский «Ротор» проиграл «Спартаку» в контрольном матче30.06.2018 21:02
Перед матчем с Испанией игроки сборной России обратились к болельщикам30.06.2018 16:18
Пловцы "Спартака-Волгограда" завоевали золото и серебро Кубка России в Липецке30.06.2018 12:17
Иностранные болельщики благодарят волонтеров Волгограда и других городов за их вклад в ЧМ-201830.06.2018 10:52
Болельщики сборной Японии не унывают после поражения в Волгограде28.06.2018 21:28
Тренер Японии назвал причину поражения на матче в Волгограде28.06.2018 19:41
Сборная Польши отстояла честь на "Волгоград Арене"28.06.2018 19:17
Сборная Польши обыграла команду Японии на “Волгоград Арене” - 1:028.06.2018 18:57
Последний матч ЧМ на «Волгоград Арене» поставил рекорд по посещаемости28.06.2018 18:34
В Волгограде у Левандовски последний шанс забить на ЧМ-201828.06.2018 16:53
В Волгограде “король” болельщиков из Польши назвал условие выхода России в финал ЧМ-201828.06.2018 15:41
Жара и мошка не отпугнули болельщиков последнего матча ЧМ в Волгограде28.06.2018 14:07
Король польских болельщиков Бобо прилетел в Волгоград28.06.2018 11:31
Польские болельщики спели в аэропорту Волгограда "Катюшу" и сплясали "Калинку"28.06.2018 11:04
Реклама