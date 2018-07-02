В Волгоградской области чиновники и депутаты оставили за бортом особенных детей

«Наши чиновники и депутаты, судя по всему, не хотят видеть из своих кресел нуждаемость в социуме людей с ограниченными возможностями здоровья. Поэтому их пренебрежению нормам морали нет предела». Об этом заявили ИА «Высота 102» родители детей с ограниченными возможностями, проживающие в Камышине Волгоградской области. Они направили очередное обращение на имя камышинских чиновников и депутатов, в котором напомнили им о прошлогоднем обещании. Речь идет о строящемся к 350-летию Камышина игровом городке.

В прошлом году, - рассказывают камышане, - когда начиналось масштабное строительство парка, родители в письме, под которым поставили подписи свыше 50 человек, просили предусмотреть игровые конструкции и для их особенных деток. И им пообещали: «Конечно, сделаем".

«И вот строительство парка практически закончилось. Но места в нем нашим детям не нашлось. Вы это сами можете увидеть на фото, - говорит Светлана Ивченко. - И получается, что мы по-прежнему будем сидеть в четырех стенах, в лучшем случае - катать своих детей в инвалидных колясках и с нескрываемой завистью смотреть, как другие катаются на горках, качелях, каруселях, купаются на обустроенных пляжах. Но ведь и у наших детей есть право на полноценный отдых. Хотя право-то есть, только отдыха нет».

По словам родителей детей-инвалидов, все разговоры о гуманизме и равных правах для всех слоев населения остаются только словами. «Убеждены, что наши дети не должны быть только получателями социальной помощи, они также, как и остальные, имеют право достойно жить. Не зря же существует выражение, что инвалидом человека делает не коляска, а окружение».

Родители напомнили депутату Камышинской гордумы Любови Филимоновой, которая обещала взять под личную ответственность вопрос отдыха детей-инвалидов, другим народным избранникам Камышина и чиновникам о законе Российской Федерации, согласно которому дискриминация по признаку инвалидности не допускается. Но, по их словам, такая дискриминация по признаку инвалидности в городе Камышине - налицо.