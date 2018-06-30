В засохших клумбах Волгограда «застряло» наследие экс-мэра





Клумбы около бывшего кинотеатра «Победа» в центре Волгограда в этом году так и остались пустыми – здесь не высадили ни одного цветочка. «В прошлом году здесь хоть что-то сажали, - рассказали родители детей, которые посещали ГДЮЦ, когда он располагался еще в бывшем кинотеатре, до переезда в отремонтированное здание. – Но сейчас, видимо, решили, что и так пойдет. С весны здесь нет ни одного цветочка, только сорняки, земля вся потрескалась».





Зато в заброшенных клумбах осталось наследие бывшего мэра Волгограда Ирины Гусевой – разноцветная древесная стружка, которой в ее бытность главой города-героя щедро заваливались все клумбы и лунки около деревьев. Польза от такого «ноу-хау» была сомнительной: ветер успешно разносил легкую стружку по всему городу. Частичка прошлого из-за отсутствия ухода осталась и в клумбе около бывшей «Победы». «А ведь это место – прямо в центре Волгограда, неужели нужно много денег, чтобы посадить здесь хотя бы простенькие цветочки?" – вопрошают волгоградцы.



