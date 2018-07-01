Общество

Сельским чиновникам Волгоградской области купят новые машины

Общество 01.07.2018 12:18
513 0
01.07.2018 12:18


Почти 50 миллионов рублей выделено из бюджета Волгоградской области на дотации муниципальным образованиям региона на решение вопросов автотранспортной обеспеченности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление администрации Волгоградской области, речь идет о городских округах и поселениях, в состав которых входят сельские населенные пункты, нуждающиеся в транспорте. Сельским поселениям выделят по 587 рублей, городским округам – по 1 миллиону 761 тысяче рублей. В список территорий, которые получат деньги на новые машины, вошли несколько десятков населенных пунктов. Этот перечень ранее был утвержден на заседании общественного совета при комитете по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области при участии руководства ассоциации совета муниципальных образований региона.  

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