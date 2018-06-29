«Высота 102 ТВ»: Волгоград прощается с чемпионатом мира - 2018

Аналитика 29.06.2018 20:05
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29.06.2018 20:05
Смотрите сегодня в программе: заключительный волгоградский матч чемпионата мира по футболу побил рекорды. Польский «король» и ниндзя-журналист посетили встречу сборных Японии и Польши. В Волгограде подвели итоги работы врачей на играх ЧМ-2018. После победы в Волгограде польские болельщики желают удачи сборной Японии в 1/8 финала.
Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.
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