«Высота 102 ТВ»: Волгоград прощается с чемпионатом мира - 2018











Смотрите сегодня в программе: заключительный волгоградский матч чемпионата мира по футболу побил рекорды. Польский «король» и ниндзя-журналист посетили встречу сборных Японии и Польши. В Волгограде подвели итоги работы врачей на играх ЧМ-2018. После победы в Волгограде польские болельщики желают удачи сборной Японии в 1/8 финала.

Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире волгоградского городского канала «МТВ» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10.



