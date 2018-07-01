Общество 01.07.2018 09:05
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01.07.2018 09:05
Сегодня в Волгоградской области, как и по всей стране, выросли тарифы на ЖКХ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные комитета тарифного регулирования Волгоградской области, предельный индекс изменения тарифов на коммунальные услуги для Волгоградской области определен на уровне 4%. В подавляющем большинстве муниципальных образований региона он будет именно таким. Однако в Волжском и Жирновске предельный индекс будет выше – 5% и 6,3% соответственно. Как же вырастут тарифы? На холодную воду и водоотведение – на 4%, на газ – на 3,4%, на электроэнергию – на 3,7%, тепло – 3,2%, на горячую воду – на 4%. Власти обещают материальную поддержку, если коммуналка «съест» более 22% семейного бюджета. Новые цифры в платежках появятся уже в августе.
Ранее в администрации Волгоградской области объявили о проведении разъяснительной работы с населением, цель которой – рассказать жителям, как складываются тарифы, кто имеет право на социальную поддержку, как сократить расходы на оплату услуг ЖКХ и т.д. Такие встречи прошли уже в нескольких районах и городских округах региона.
Напомним, с 1 июля 2017 года для Волгоградской области правительством России был установлен предельный индекс изменения тарифов на ЖКХ на уровне 4,2%. Однако депутаты 441 муниципального образования региона попросили региональные власти увеличить этот индекс до 9,8%.
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