Иностранные болельщики благодарят волонтеров Волгограда и других городов за их вклад в ЧМ-2018

В Волгограде, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде состоялись по четыре матча группового этапа Кубка мира. Итогом мундиаля в городах-организаторах стали крайне положительные отзывы иностранных болельщиков о волонтерах, оказывающих всестороннюю поддержку во время турниров. Об этом говорится сегодня на официальном сайте Национального туристического союза, сообщает ИА «Высота 102».

В Волгограде были задействованы 1196 волонтеров оргкомитета «Россия-2018» и 1540 городских волонтеров. Они дежурили в аэропорту, на железнодорожном вокзале, помогали гостям города на улицах, участвовали в организации в фан-зонах и на «Волгоград-Арене». Некоторые болельщики добавили, что в ходе мирового первенства был напрочь развеян миф о «грубых и хмурых русских». Многие из них были обескуражены радушием и отзывчивостью не только волонтеров, но и жителей российских городов.