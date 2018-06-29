Происшествия 29.06.2018 16:50
1271 1
29.06.2018 16:50
Беременная туристка из Волгоградской области, приехавшая в Крым на отдых вместе с подругой, выразила благодарность сотрудникам крымской полиции за помощь на дороге. По данным пресс-службы МВД по республике Крым, сообщает ИА «Высота 102», ЧП с их машиной на дороге случилось еще в апреле, но известно об этом стало только сейчас, после получения письма от волгоградки. У автомобиля ВАЗ 2110 во время движения лопнуло колесо, и машину на скорости выбросило на обочину. Сотрудники дорожно-постовой службы, молниеносно оказавшиеся на месте аварии, увидели, как из машины вышли растерянные и шокированные молодые женщины, одна их которых была беременной. Кроме того, девушки, приехавшие издалека, плохо ориентировались на местности и не имели навыков замены колес. Инспектора ДПС в течение нескольких минут заменили лопнувшее колесо, а потом сопроводили девушек до ближайшего пункта шиномонтажа, где туристкам была оказана помощь в ремонте автомобиля.
Реклама
Популярное по теме
12.06.2018 09:34
43532 65
12.06.2018 01:51
13252 0
В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломом29.06.2018 14:39
Происшествия 29.06.2018 14:39
1874 4 Обсудить
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград28.06.2018 08:38
Происшествия 28.06.2018 08:38
4801 17 Обсудить
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сыну27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
3979 5 Обсудить
В Волгоградской области двухлетнего ребенка нашли спящим в 8 километрах от дома27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
4051 5 Обсудить
Ночью в Волгограде потерялся журналист из Перу26.06.2018 11:14
Происшествия 26.06.2018 11:14
4867 5 Обсудить
В элеваторе в Волгоградской области нашли более 250 тонн зараженных семечек26.06.2018 10:00
Происшествия 26.06.2018 10:00
1883 7 Обсудить
В Волгоградской области жители совхоза остались без воды в 40-градусную жару25.06.2018 18:43
Происшествия 25.06.2018 18:43
3327 3 Обсудить
В Волгограде “Lexus” подрезал трамвай25.06.2018 15:59
Происшествия 25.06.2018 15:59
2231 6 Обсудить
Новая версия столкновения легковушки и поезда "Москва-Душанбе" в Волгограде25.06.2018 10:43
Происшествия 25.06.2018 10:43
4103 0 Обсудить
На севере Волгограда столкнулись поезд “Москва-Душанбе” и легковушка24.06.2018 18:14
Происшествия 24.06.2018 18:14
10365 0 Обсудить
В центре Волгограда столкнулись маршрутка 7 "к" и "ВАЗ"24.06.2018 11:26
Происшествия 24.06.2018 11:26
1528 0 Обсудить
В Волгограде у заправки загорелась машина с сеном24.06.2018 10:50
Происшествия 24.06.2018 10:50
1841 0 Обсудить
После взрыва на газовой заправке в Камышине Волгоградской области ужесточили требования к водителям24.06.2018 10:49
Происшествия 24.06.2018 10:49
2234 0 Обсудить
В Волгоградской области тела утонувших парней ищут вторые сутки21.06.2018 12:51
Происшествия 21.06.2018 12:51
7410 1 Обсудить
В центре Волгограда столкнулись автобус-шаттл и маршрутка, есть пострадавшие20.06.2018 22:06
Происшествия 20.06.2018 22:06
5508 0 Обсудить
Реклама