Происшествия

Беременная туристка из Волгоградской области поблагодарила полицейских Крыма за помощь

Происшествия 29.06.2018 16:50
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29.06.2018 16:50


Беременная туристка из Волгоградской области, приехавшая в Крым на отдых вместе с подругой, выразила благодарность сотрудникам крымской полиции за помощь на дороге. По данным пресс-службы МВД по республике Крым, сообщает ИА «Высота 102», ЧП с их машиной на дороге случилось еще в апреле, но известно об этом стало только сейчас, после получения письма от волгоградки. У автомобиля ВАЗ 2110 во время движения лопнуло колесо, и машину на скорости выбросило на обочину. Сотрудники дорожно-постовой службы, молниеносно оказавшиеся на месте аварии, увидели, как из машины вышли растерянные и шокированные молодые женщины, одна их которых была беременной. Кроме того, девушки, приехавшие издалека, плохо ориентировались на местности и не имели навыков замены колес. Инспектора ДПС в течение нескольких минут заменили лопнувшее колесо, а потом сопроводили девушек до ближайшего пункта шиномонтажа, где туристкам была оказана помощь в ремонте автомобиля.

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