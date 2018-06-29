Коммунисты Волгоградской облдумы в меньшинстве выступают против пенсионной реформы









Против поддержки федерального законопроекта о повышении пенсионного возраста выступили немногочисленные депутаты-коммунисты Волгоградской областной думы, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на обком КПРФ. В регпарламент на рассмотрение внесен проект постановления об обращении к председателю правительства РФ и председателю Госдумы. «Депутаты Волгоградской областной думы убеждены, что данная законодательная инициатива не решит, а лишь умножит социальные и экономические проблемы населения, усилит неравенство и напряженность в обществе. Сегодня по всем социологическим опросам, подавляющее большинство россиян выступают против повышения пенсионного возраста в стране», - говорится в обращении. Волгоградские коммунисты предлагают Госдуме отказаться от рассмотрения проекта закона. Ранее гораздо более многочисленные депутаты областной думы от «Единой России», наоборот, выступили с поддержкой инициативы правительства. Вопрос о поддержке проекта федерального закона № 489161-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» внесен в повестку дня заседания Волгоградской областной думы, которое состоится 3 июля.