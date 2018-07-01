Расследования

В Волгограде рецидивиста отправили в колонию строгого режима за кражу шампуня

Расследования 01.07.2018 14:50
747 0
01.07.2018 14:50



Больше года в колонии строгого режима проведет житель Тракторозаводского района, который пытался украсть из магазина "Рубль Бум" несколько тюбиков с шампунем. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, ранее судимый волгоградец пытался обжаловать приговор, вынесенный районным судом в апреле текущего года. Тогда за покушение на грабеж его приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе. По материалам дела, в январе этого года он тайно похитил с полки торгового стеллажа различные виды шампуня на сумму более 1,5 тысячи рублей, но довести до конца преступление не смог. В районе остановки "Старт" с похищенным шампунем его задержал сотрудник полиции.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Катамаран вышел в ночную прогулку по Волге в Волгограде с нарушением всех правил и запретов
12.06.2018 12:22
89431 0
В Волгограде завершилась процедура опознания 11 погибших при столкновении баржи и катамарана
12.06.2018 15:00
27099 0
В Волгограде экспертиза нашла алкоголь в крови капитана и владельца затонувшего на Волге катамарана
12.06.2018 12:32
25527 96
Расследования
30.06.2018 11:11
Расследования 30.06.2018 11:11
2652 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
27.06.2018 16:23
Расследования 27.06.2018 16:23
6322 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
26.06.2018 13:24
Расследования 26.06.2018 13:24
5587 2 Обсудить

0
Далее
Расследования
25.06.2018 16:16
Расследования 25.06.2018 16:16
3584 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
23.06.2018 18:54
Расследования 23.06.2018 18:54
2304 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
22.06.2018 19:30
Расследования 22.06.2018 19:30
6637 3 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2018 17:19
Расследования 21.06.2018 17:19
4703 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2018 16:05
Расследования 21.06.2018 16:05
5050 19 Обсудить

0
Далее
Расследования
21.06.2018 14:31
Расследования 21.06.2018 14:31
4799 15 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2018 15:00
Расследования 20.06.2018 15:00
3945 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2018 12:58
Расследования 20.06.2018 12:58
2297 1 Обсудить

0
Далее
Расследования
20.06.2018 10:01
Расследования 20.06.2018 10:01
1750 4 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.06.2018 20:48
Расследования 18.06.2018 20:48
5237 0 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.06.2018 16:51
Расследования 18.06.2018 16:51
4618 29 Обсудить

0
Далее
Расследования
18.06.2018 13:04
Расследования 18.06.2018 13:04
2260 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

19:48
Дружное «Ура!», песни и фейерверки: В Волгограде празднуют выход сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018Смотреть фотографии
17:34
Дождь не помеха: В центре Волгограда трансляцию матча Россия-Испания смотрят свыше 15 тыс человекСмотреть фотографии
16:56
На фан-фесте в Волгограде тысячи болельщиков поддерживают сборную России в матче с ИспаниейСмотреть фотографии
15:28
В Волгоградской области джип под управлением депутата-единоросса сбил насмерть пешехода
15:04
Здравствуй, грусть: свежий ветер чемпионата мира по футболу покинул Волгоград Cмотреть видео
14:50
В Волгограде рецидивиста отправили в колонию строгого режима за кражу шампуняСмотреть фотографии
14:29
Вода в Волге прогрелась до +30 градусовСмотреть фотографии
12:18
Сельским чиновникам Волгоградской области купят новые машиныСмотреть фотографии
10:06
Гости Волгограда благодарят ЧМ за возможность увидеть Мамаев курганСмотреть фотографии
09:39
Эффект ГимбатоваСмотреть фотографии
09:05
Тарифы на ЖКХ в Волгоградской области снова подросли, как и по всей РоссииСмотреть фотографии
07:25
В Волжский пришли олимпийские игрыСмотреть фотографии
07:23
Похвальный лист: В Волгограде инвалид обустроил оазис во дворе многоэтажки ради любимой женщиныСмотреть фотографии
07:15
Перед игрой Россия-Испания центр Волгограда погрузится в джазСмотреть фотографии
22:01
Президент наградил многодетную семью из Волгоградской области орденомСмотреть фотографии
21:02
Волгоградский «Ротор» проиграл «Спартаку» в контрольном матчеСмотреть фотографии
19:32
В засохших клумбах Волгограда «застряло» наследие экс-мэраСмотреть фотографии
16:18
Перед матчем с Испанией игроки сборной России обратились к болельщикамСмотреть фотографии
16:18
В Волгограде из-за жары вводится запрет на движение грузового транспорта в дневное время
15:36
Губернатор Волгоградской области из-за жары экстренно собрал совещаниеСмотреть фотографии
14:01
На севере Волгограда сгорел павильон "Волгоградского мясокомбината"Смотреть фотографии
12:20
В Волгограде "Единая Россия" добрала в предвыборный список еще одного депутатаСмотреть фотографии
12:17
Пловцы "Спартака-Волгограда" завоевали золото и серебро Кубка России в ЛипецкеСмотреть фотографии
11:32
Астраханцы стали свидетелями редкого природного явленияСмотреть фотографии
11:11
В Волгоградской области любителя мартини осудили за серию кражСмотреть фотографии
10:46
Волгоград: в «Волжскую Швейцарию» едут туристы из Европы и СШАСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102 ТВ»: Волгоград прощается с чемпионатом мира - 2018Cмотреть видео
17:56
Депутат Волгоградской гордумы Иосиф Ефремов: «Депутатский статус – это не привилегия, а кредит доверия»Смотреть фотографии
17:15
В Волгограде после матча ЧМ инвалида «забыли» на стадионеСмотреть фотографии
17:02
Коммунисты Волгоградской облдумы в меньшинстве выступают против пенсионной реформыСмотреть фотографии
Реклама
 