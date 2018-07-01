В Волгограде рецидивиста отправили в колонию строгого режима за кражу шампуня

Расследования 01.07.2018 14:50
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01.07.2018 14:50
Больше года в колонии строгого режима проведет житель Тракторозаводского района, который пытался украсть из магазина "Рубль Бум" несколько тюбиков с шампунем. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на апелляционное постановление облсуда, ранее судимый волгоградец пытался обжаловать приговор, вынесенный районным судом в апреле текущего года. Тогда за покушение на грабеж его приговорили к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Однако апелляционная инстанция оставила приговор в силе. По материалам дела, в январе этого года он тайно похитил с полки торгового стеллажа различные виды шампуня на сумму более 1,5 тысячи рублей, но довести до конца преступление не смог. В районе остановки "Старт" с похищенным шампунем его задержал сотрудник полиции.
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