В Волгограде после матча ЧМ инвалида «забыли» на стадионе

На трибуны Виктор Яковлевич добирался с комфортом
Общество 29.06.2018 17:15
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29.06.2018 17:15
С трудом удалось покинуть стадион «Волгоград Арена» после одного из матчей ЧМ-2018 инвалиду-колясочнику Виктору Яковлевичу Овчаренко. Как рассказал ИА «Высота 102» волгоградец, билет на матч Саудовской Аравии и Египта ему подарил друг его сына, который и стал его сопровождающим. «Сначала все было замечательно, мы приехали на стоянку около физкультурной академии, оставили там машину, на стадионе уже мою коляску погрузили в специальный автокар, так что добрались мы до наших мест, можно сказать, с комфортом и с минимумом усилий», – рассказал Виктор Яковлевич. Однако после окончания матча оказалось, что покинуть стадион – не так-то просто. «Все волонтеры куда-то сразу испарились, даже спросить было не у кого, как пройти к лифту и каким лифтом мы можем воспользоваться, - рассказал Дмитрий Устинов. – В конечном итоге мы случайно нашли ОМОНовцев, которые пустили нас в служебный лифт. Благодаря им мы и опустились на землю. Но никакого автокара уже и в помине не было, никто коляску Виктора Яковлевича к выходу не довез. Так что обратный путь оказался тернистее, чем почти парадный заезд на стадион – ни спросить было не у кого, ни помочь», - констатирует Дмитрий. К слову, мужчина признался, что наблюдал подобную картину почти на всех матчах на стадионе «Волгоград Арена», которые он посещал. «К сожалению, в такой ситуации оказывался не только Виктор Яковлевич, я видел таких же метавшихся сопровождающих инвалидов, которые просто не знали, куда катить коляску», - поведал Дмитрий. По его словам, если бы не такие «нюансы», впечатления и от игры, и от посещения стадиона и у него, и у отца его товарища были бы незабываемыми. «Хотя организация была в целом хорошая, все-таки такие моменты омрачают хорошее настроение», - отметил он.
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