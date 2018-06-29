













В Советском районе Волгограда сносят магазин «Сазан Карпыч», хозяев которого судят за причастность к трагедии со взрывом жилого дома. Как сообщает ИА «Высота 102», решение Советского районного суда о демонтаже здания, которое оказалось самостроем, вступило в силу. Сначала к разбору объекта приступили работники муниципального учреждения ЖКХ, но владельцы магазина вызвались очистить территорию самостоятельно.

Напомним, 16 мая 2017 года в результате взрыва газа в четырехэтажном жилом доме №60 по проспекту Университетсткому погибли 4 человека, еще свыше 10 получили ранения. По данным следствия, хозяева павильона, стоящего рядом с домом, Юрослав Бабаян и его отец Юрий Бабаян хотели подключить торговую точку к системе водоснабжения, для чего наняли рабочего Владимира Лексункина. Подключение торгового павильона к коммуникациям являлось несанкционированным. В процессе выполнения земляных работ была повреждена газовая труба. Газ проник в подвал многоквартирного дома и взорвался. Неподлежащее восстановлению здание впоследствии снесли.

Бабаянам и Лексункину инкриминируется выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Им грозит до 10 лет тюрьмы.

На очереди по сносу в скором времени может оказаться и соседний с павильоном «Сазан Карпыч» магазин «Петровский», принадлежащий матери экс-депутата Волгоградской гордумы Сергея Шелкунова. В марте 2018 года администрация Волгограда обратилась в арбитражный суд региона с требованием о демонтаже здания площадью 430 квадратных метров. Ранее власти города добились демонтажа расположенного в том же месте рынка «Петровский», который являлся собственностью фирмы все того же бывшего народного избранника.