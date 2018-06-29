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В Волгограде болельщики поймали гол Яна Беднарека на скорости 72,5 Мбит/сек

Телеком 29.06.2018 15:49 Реклама
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29.06.2018 15:49


Во время рекордного по посещаемости на «Волгоград Арене» матча сборных Японии и Польши абоненты «МегаФона» прокачали 1 019 Гб трафика. Продолжительность разговоров по мобильным телефонам превысила 45 700 минут, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании. 
Всего на стадионе присутствовало примерно 13 тысяч абонентов «МегаФона». Среди иностранцев больше всего было абонентов из Польши, Нидерландов и США. Япония — на четвертом месте. Российских болельщиков, если не брать в расчет волгоградцев, в разы обогнали гости из столицы.
Из-за огромного интереса к вчерашнему матчу болельщики гораздо активнее и звонили, и пользовались мобильным интернетом, тем более что скорости до 72,5 Мбит/с на загрузку и 47,9 Мбит/с на передачу позволяли не только заниматься интернет-серфингом, но и самому делиться онлайн эмоциями, фото и видео. Пик нагрузки на сеть пришелся на окончание матча, когда абоненты прокачали уже больше 1 000ГБ.
Звонили по мобильным больше всего, конечно, не вовремя игры, и даже не после ее окончания, а перед матчем. Наибольшая нагрузка на сеть поэтому параметру была зафиксирована в 16:00, при этом общая продолжительность разговоров превысила 45700 минут, что сопоставимо с 507 футбольными матчами.
«Большой спортивный праздник в Волгограде подходит к концу. За эти две недели мы приняли восемь национальных сборных и десятки тысяч футбольных фанатов. Последнее противостояние было жарким во всех смыслах – и от +37 в тени, и от результатов игры. Сеть «МегаФона» отработала на отлично – все четыре игры мы показывали действительно быструю скорость и отменное качество связи», — комментирует директор Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов.

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