Происшествия

В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломом

Происшествия 29.06.2018 14:39
1301 2
29.06.2018 14:39



Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего врача-педиатра ГБУЗ "Ленинская центральная районная больница". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, медицинский работник подозревается в подделке диплома (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Уголовное дело возбуждено ОМВД России по Ленинскому району на основании материалов прокуратуры. Так, было выявлено, что при трудоустройстве в медицинское учреждение в августе 2017 года 45-летняя женщина представила руководству больницы диплом об окончании Российского университета дружбы народов (г.Москва) по специальности "лечебное дело". Проверку в отношении врача начали после многочисленных обращений родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании медицинской помощи. Люди в основном жаловались на неправильную постановку диагнозов, назначение неадекватных ситуации лекарственных препаратов и т.п. Запрос в ВУЗ, в котором якобы обучалась педиатр, показал, что среди студентов и выпускников Российского университета дружбы народов она никогда не числилась, а представленный ею диплом с присвоением квалификации "врач" является подложным. В настоящее время женщина уволена из медицинского учреждения.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз нормативных актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Количество погибших в столновении в Волгограде катамарана с баржей возросло до 11 человек
12.06.2018 09:34
43532 65
Волгоградский губернатор: в результате происшествия с катамараном погибли 10 человек и один числится пропавшим без вести
12.06.2018 03:10
22386 0
В Волгограде врезавшимся в баржу катамараном управлял «капитан» с криминальным прошлым
12.06.2018 01:51
13252 0
Происшествия
28.06.2018 08:38
Происшествия 28.06.2018 08:38
4777 17 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2018 15:02
Происшествия 27.06.2018 15:02
3967 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.06.2018 11:25
Происшествия 27.06.2018 11:25
4040 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2018 11:14
Происшествия 26.06.2018 11:14
4855 5 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.06.2018 10:00
Происшествия 26.06.2018 10:00
1880 7 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 18:43
Происшествия 25.06.2018 18:43
3326 3 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 15:59
Происшествия 25.06.2018 15:59
2225 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.06.2018 10:43
Происшествия 25.06.2018 10:43
4096 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 18:14
Происшествия 24.06.2018 18:14
10363 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 11:26
Происшествия 24.06.2018 11:26
1523 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 10:50
Происшествия 24.06.2018 10:50
1836 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.06.2018 10:49
Происшествия 24.06.2018 10:49
2229 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
21.06.2018 12:51
Происшествия 21.06.2018 12:51
7402 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.06.2018 22:06
Происшествия 20.06.2018 22:06
5504 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
20.06.2018 18:48
Происшествия 20.06.2018 18:48
2618 2 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

16:01
В Волгограде сносят известный печальными событиями магазин «Сазан Карпыч»Смотреть фотографииCмотреть видео
15:49
В Волгограде болельщики поймали гол Яна Беднарека на скорости 72,5 Мбит/секСмотреть фотографии
15:19
Жителей Волгоградской области не пустят в лес из-за жарыСмотреть фотографии
14:39
В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломомСмотреть фотографии
13:54
«Справедливая Россия» создает интригу на выборах в Волгоградскую гордумуСмотреть фотографии
13:00
В Волгограде стартовал прием заказов на коллекционную модель Suzuki Vitara 30Смотреть фотографии
12:56
Дмитрий Калашников: для «Справедливой России» в Волгограде настало время позитивных переменСмотреть фотографии
12:49
«На трибунах становится тише…» - вышел новый номер газеты «Высоты 102»Смотреть фотографии
12:37
В Волгограде вылечили и проводили всех больных болельщиковСмотреть фотографии
12:29
В Волгоградской области закрыли сайт за торговлю фальшивыми аттестатамиСмотреть фотографии
12:08
Доска позора: Жители Волгограда получили от «Концессий водоснабжения» «подарок» - ловушки с водойСмотреть фотографииCмотреть видео
10:44
В Волгоградской области предприятие торговли оштрафовали за рыбу с истекшим сроком годностиСмотреть фотографии
10:33
В волгоградский музей «Сталинградская битва» начнут пускать посетителей с детскими коляскамиСмотреть фотографии
09:40
Руководителей предприятий-должников Волгоградской области будут дисквалифицироватьСмотреть фотографии
05:34
Новый подрядчик строительства шоссе Авиаторов в Волгограде проигрывает миллионы в судеСмотреть фотографии
21:28
Болельщики сборной Японии не унывают после поражения в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:41
Тренер Японии назвал причину поражения на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Японская телекомпания командировала в Волгоград ниндзя с маленькой собачкойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:57
Сборная Польши обыграла команду Японии на “Волгоград Арене” - 1:0Смотреть фотографии
18:34
Последний матч ЧМ на «Волгоград Арене» поставил рекорд по посещаемости Смотреть фотографии
18:30
Самураи, Ниндзя, Пикачу: японский карнавал возле стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазисСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Волгоградский Союз журналистов сотрясают скандалыСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде “король” болельщиков из Польши назвал условие выхода России в финал ЧМ-2018 Cмотреть видео
15:22
В Волгограде японцы выбрали самое вкусное блюдо из русской кухниСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
В Волгограде перед матчем Японии и Польши болельщиков обливают питьевой водойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Коттеджные поселки Волгоградской области вошли в Сеть по оптикеСмотреть фотографии
14:07
Жара и мошка не отпугнули болельщиков последнего матча ЧМ в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгоградской области на штрафы за нарушение ПДД построят дорогиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде иностранные болельщики предпочитают матрешки Путина Трампу Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 