В Волгоградской области лечила детей врач-педиатр с поддельным дипломом









Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего врача-педиатра ГБУЗ "Ленинская центральная районная больница". Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, медицинский работник подозревается в подделке диплома (ч. 3 ст. 327 УК РФ). Уголовное дело возбуждено ОМВД России по Ленинскому району на основании материалов прокуратуры. Так, было выявлено, что при трудоустройстве в медицинское учреждение в августе 2017 года 45-летняя женщина представила руководству больницы диплом об окончании Российского университета дружбы народов (г.Москва) по специальности "лечебное дело". Проверку в отношении врача начали после многочисленных обращений родителей несовершеннолетних пациентов о некачественном оказании медицинской помощи. Люди в основном жаловались на неправильную постановку диагнозов, назначение неадекватных ситуации лекарственных препаратов и т.п. Запрос в ВУЗ, в котором якобы обучалась педиатр, показал, что среди студентов и выпускников Российского университета дружбы народов она никогда не числилась, а представленный ею диплом с присвоением квалификации "врач" является подложным. В настоящее время женщина уволена из медицинского учреждения.



