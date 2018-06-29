«На трибунах становится тише…» - вышел новый номер газеты «Высоты 102»

Общество 29.06.2018 12:49
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29.06.2018 12:49
Вышел в свет новый номер газеты «Высота 102». Читайте в номере: «Десять дней, которые потрясли город» - как Волгоград встретил и проводил большой футбол; «Для «Справедливой России» в Волгограде настало время позитивных перемен» - волгоградское отделение партии приступает к «обгрейду» своих рядов; «Депутатский статус – это не привилегия, а кредит доверия» - депутат Волгоградской гордумы Иосиф Ефремов о жизненных ценностях и своем деле; «Эффект Гимбатова» - когда энергии одного депутата хватило бы с лихвой на троих. Также в номере – события из жизни города и горожан, громкие происшествия и расследования.
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