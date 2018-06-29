Suzuki Vitara 30. Каждый автомобиль получит уникальный номер, а всего будет доступно 30 машин, сообщила ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Suzuki в Волгограде. Впервые модель Suzuki Vitara появилась в 1988 году и на долгие годы стала визитной карточкой бренда. В честь юбилея компания подготовила для российских покупателей лимитированный внедорожник. Каждый автомобиль получит уникальный номер, а всего будет доступно 30 машин, сообщила ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Suzuki в Волгограде.









Дизайн





Suzuki Vitara 30 сразу заставляет обратить на нее внимание, такому автомобилю очень трудно затеряться в городском потоке. Спереди автомобиль встречает акульим взглядом, красной окантовкой дневных ходовых огней, черными боковыми молдингами для защиты кузова и накладками. Задний бампер и спойлер в цвет кузова вносят свой вклад в создание неповторимого спортивного стиля кроссовера. Заводская тонировка задних стекол не только защищает от любопытных взглядов, но и служит финальным штрихом в изменившемся имидже автомобиля. Специальная версия флагмана окрашена в стильный белый перламутровый цвет. На задней стойке кроссовера удобно разместился шильдик лимитированной серии «Vitara 30: Since 19881». Внешний видсразу заставляет обратить на нее внимание, такому автомобилю очень трудно затеряться в городском потоке. Спереди автомобиль встречает акульим взглядом, красной окантовкой дневных ходовых огней, черными боковыми молдингами для защиты кузова и накладками. Задний бампер и спойлер в цвет кузова вносят свой вклад в создание неповторимого спортивного стиля кроссовера. Заводская тонировка задних стекол не только защищает от любопытных взглядов, но и служит финальным штрихом в изменившемся имидже автомобиля. Специальная версия флагмана окрашена в стильный белый перламутровый цвет. На задней стойке кроссовера удобно разместился шильдик лимитированной серии «Vitara 30: Since 1988».





Технические характеристики





За основу для Vitara 30 взята премиальная комплектация Vitara S 4WD2. Автомобиль комплектуется турбомотором Boosterjet3 объемом в 1,4 литра с непосредственным впрыском топлива и мощностью в 140 л.с. Все кроссоверы особой серии оборудованы интеллектуальной системой полного привода нового поколения AllGrip4 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Сложный рельеф, скользкая глина и пересеченная местность под колесами вполне по силам Suzuki Vitara 30.

По данным производителя, в такой комбинации расход топлива при смешанном цикле составляет 5.9-6.2 л/100 км.





Силовой агрегат хорошо поддерживает и плавный, и резковатый темпы управления автомобилем. При переключении коробки передач в режим S (Спорт) педаль газа становится чувствительнее, меняются алгоритмы работы АКП и полного привода Allgrip. На скоростной магистрали энергичный характер двигателя раскрывается в полную силу.





Комплектация и оснащение салона





В интерьере уникальной версии кроссовера много кожаных элементов. Они стильно смотрятся в единой цветовой гамме салона. Внутреннее пространство Suzuki Vitara 30 дополнено оригинальными опциями и аксессуарами:

• декоративной окантовкой центральной консоли;

• черной окантовкой воздуховодов;

• центральным подлокотником;

• черными глянцевыми вставками на торпедо;

• фирменными ворсовыми ковриками с логотипом юбилейной серии;

• часами Kanji5 с оригинальной графикой, стилизованной под японскую каллиграфию, расположенными на передней панели.

Эргономика водительского места в Suzuki Vitara 30 включает удобные кресла с двухпозиционным подогревом и отличный руль.

Рулевое колесо автомобиля обтянуто кожей, сбоку расположены мультимедийные кнопки управления звуком, меню мультимедийной системы и другими функциями. За рулем находится кнопка Start/Stop6 бесключевого запуска двигателя и лепестки переключения передач, что придает внедорожнику поистине спортивный стиль. Слева расположены кнопки управления системами безопасности, электронный корректор передней оптики и набор для регулирования света внедорожника.

Кресла, выполненные в спортивном стиле с правильным профилем и боковой поддержкой, обеспечивают удобную посадку за рулем автомобиля. Вшитая в середину кресел замша цепко держит пассажиров при прохождении поворотов.

Центральная часть передней панели выделяется большим 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Инженеры предусмотрели интеллект, который будет понимать управление оборудованием и функциями всей системы, тем самым избавив пользователей от случайного нажатия.

Мультимедийный комплекс Suzuki Vitara 30 так же предусматривает синхронизацию с любым смартфоном и позволяет отвечать на звонки, прослушивать или читать сообщения. На дисплей будет выводиться вся информация смартфона, тем самым избавив водителя от необходимости держать телефон в руке во время передвижения. Для лучшего звучания по периметру кроссовера Vitara 30 производитель установил 6 динамиков.





Безопасность





Suzuki Vitara 30 оснащена передними и боковыми подушками и шторками безопасности. Так же для водителя установлена дополнительная подушка в районе коленей. Для переднего пассажира можно её отключить. Среди активных систем безопасности производитель укомплектует Vitara 30 антиблокировочной системой ABS7 и EBD8 , системой курсовой устойчивости ESP9 , системой помощи при старте под гору HDC10 и усилителем электронных тормозов BAS11. оснащена передними и боковыми подушками и шторками безопасности. Так же для водителя установлена дополнительная подушка в районе коленей. Для переднего пассажира можно её отключить. Среди активных систем безопасности производитель укомплектует Vitara 30 антиблокировочной системой ABSи EBD, системой курсовой устойчивости ESP, системой помощи при старте под гору HDCи усилителем электронных тормозов BAS

Так же будет установлены штатный иммобилайзер, сигнализация с бесключевым доступом в автомобиль, парктроник и камера заднего вида. Из вспомогательных систем можно отметить адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя.

Заказать версию популярного кроссовера Suzuki Vitara 30 с ограниченным тиражом можно у официального дилера Suzuki компании ООО «А-моторс» по телефону +7 (8442) 55-11-00.





1Витара 30: Синс 1988