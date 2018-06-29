Экономика

В Волгограде стартовал прием заказов на коллекционную модель Suzuki Vitara 30

Экономика 29.06.2018 13:00 Реклама
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29.06.2018 13:00

Впервые модель Suzuki Vitara появилась в 1988 году и на долгие годы стала визитной карточкой бренда. В честь юбилея компания подготовила для российских покупателей лимитированный внедорожник Suzuki Vitara 30. Каждый автомобиль получит уникальный номер, а всего будет доступно 30 машин, сообщила ИА «Высота 102» компания «Волга-Раст», — официальный дилер Suzuki в Волгограде.
 


Дизайн

Внешний вид Suzuki Vitara 30 сразу заставляет обратить на нее внимание, такому автомобилю очень трудно затеряться в городском потоке. Спереди автомобиль встречает акульим взглядом, красной окантовкой дневных ходовых огней, черными боковыми молдингами для защиты кузова и накладками. Задний бампер и спойлер в цвет кузова вносят свой вклад в создание неповторимого спортивного стиля кроссовера. Заводская тонировка задних стекол не только защищает от любопытных взглядов, но и служит финальным штрихом в изменившемся имидже автомобиля. Специальная версия флагмана окрашена в стильный белый перламутровый цвет. На задней стойке кроссовера удобно разместился шильдик лимитированной серии «Vitara 30: Since 19881».
   

Технические характеристики

За основу для Vitara 30 взята премиальная комплектация Vitara S 4WD2. Автомобиль комплектуется турбомотором  Boosterjet3 объемом в 1,4 литра с непосредственным впрыском топлива и мощностью в 140 л.с. Все кроссоверы особой серии оборудованы интеллектуальной системой полного привода нового поколения AllGrip4 и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Сложный рельеф, скользкая глина и пересеченная местность под колесами вполне по силам Suzuki Vitara 30.
По данным производителя, в такой комбинации расход топлива при смешанном цикле составляет 5.9-6.2 л/100 км.
 

Силовой агрегат хорошо поддерживает и плавный, и резковатый темпы управления автомобилем. При переключении коробки передач в режим S (Спорт) педаль газа становится чувствительнее, меняются алгоритмы работы АКП и полного привода Allgrip. На скоростной магистрали энергичный характер двигателя раскрывается в полную силу.

Комплектация и оснащение салона

В интерьере уникальной версии кроссовера много кожаных элементов. Они стильно смотрятся в единой цветовой гамме салона. Внутреннее пространство Suzuki Vitara 30 дополнено оригинальными опциями и аксессуарами:
• декоративной окантовкой центральной консоли;
• черной окантовкой воздуховодов;
• центральным подлокотником;
• черными глянцевыми вставками на торпедо;
• фирменными ворсовыми ковриками с логотипом юбилейной серии;
• часами Kanjiс оригинальной графикой, стилизованной под японскую каллиграфию, расположенными на передней панели.
Эргономика водительского места в Suzuki Vitara 30 включает удобные кресла с двухпозиционным подогревом и отличный руль.
Рулевое колесо автомобиля обтянуто кожей, сбоку расположены мультимедийные кнопки управления звуком, меню мультимедийной системы и другими функциями. За рулем находится кнопка Start/Stop6 бесключевого запуска двигателя и лепестки переключения передач, что придает внедорожнику поистине спортивный стиль. Слева расположены кнопки управления системами безопасности, электронный корректор передней оптики и набор для регулирования света внедорожника.
Кресла, выполненные в спортивном стиле с правильным профилем и боковой поддержкой, обеспечивают удобную посадку за рулем автомобиля. Вшитая в середину кресел замша цепко держит пассажиров при прохождении поворотов.
Центральная часть передней панели выделяется большим 7-дюймовым сенсорным дисплеем мультимедийной системы. Инженеры предусмотрели интеллект, который будет понимать управление оборудованием и функциями всей системы, тем самым избавив пользователей от случайного нажатия. 
Мультимедийный комплекс Suzuki Vitara 30 так же предусматривает синхронизацию с любым смартфоном и позволяет отвечать на звонки, прослушивать или читать сообщения. На дисплей будет выводиться вся информация смартфона, тем самым избавив водителя от необходимости держать телефон в руке во время передвижения. Для лучшего звучания по периметру кроссовера Vitara 30 производитель установил 6 динамиков.

Безопасность

Suzuki Vitara 30 оснащена передними и боковыми подушками и шторками безопасности. Так же для водителя установлена дополнительная подушка в районе коленей. Для переднего пассажира можно её отключить. Среди активных систем безопасности производитель укомплектует Vitara 30 антиблокировочной системой ABS7 и EBD, системой курсовой устойчивости ESP9 , системой помощи при старте под гору HDC10 и усилителем электронных тормозов BAS11.
Так же будет установлены штатный иммобилайзер, сигнализация с бесключевым доступом в автомобиль, парктроник и камера заднего вида. Из вспомогательных систем можно отметить адаптивный круиз-контроль, датчики света и дождя.
Заказать версию популярного кроссовера Suzuki Vitara 30 с ограниченным тиражом можно у официального дилера Suzuki компании ООО «А-моторс» по телефону +7 (8442) 55-11-00.

1Витара 30: Синс 1988
2Витара Ы 4 ВД
3Бустерджет
4Оллгрип
5Канджи
6Старт/Стоп
7АБС
8ЕБД
9ЕСП
10ХДС
11БАС

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