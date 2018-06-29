Общество 29.06.2018 12:29
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29.06.2018 12:29
Интернет-ресурс, осуществляющий торговлю аттестатами об образовании, закрыт в Волгоградской области по требованию прокуратуры. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Центрального районного суда, с исковым заявлением обратился прокурор Даниловского района. Он сообщил, что на выявленном сайте организованы публичные оферты о продаже аттестатов, изготовленных как типографическим способом, так и на бланках Гознака, путем применения специальных технических и программно-аппаратных средств. Любой пользователь мог свободно ознакомиться с содержанием указанной страницы, так как сайт не требовал предварительной регистрации и пароля. Суд полностью согласился с позицией прокуратуры, признал распространяемую информацию запрещенной и постановил закрыть Интернет-ресурс.
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