Дмитрий Калашников: для «Справедливой России» в Волгограде настало время позитивных перемен













Газета "Высота 102". Выпуск №2 (83) от 28.06.2018





Последние два года для Волгоградского регионального отделения «Справедливой России» выдались не самыми легкими. Скандал с уголовным преследованием местного руководителя партии Олега Михеева, дальнейшее его бегство от правоохранителей привели областную партийную структуру в состояние анабиоза – де-юре партийное подразделение продолжало существовать, де-факто - о его работе общественность практически ничего не знала. Однако в начале 2018 году подул долгожданный ветер перемен – в реготделении появился новый энергичный лидер, за которым в партию потянулись достойные люди, готовые доказать, что у «Справедливой России» в Волгоградской области есть будущее, и впереди много полезных дел во благо региона.

О том, какие перемены происходят в региональном отделении «СР», «Высоте 102» рассказал исполняющий обязанности руководителя, депутат Волгоградской облдумы Дмитрий Калашников.





- Дмитрий Владимирович, ответственный партийный пост вы заняли в январе текущего года. По сути, вас назначили неким антикризисным менеджером. В каком состоянии вам досталось хозяйство и какие задачи вы перед собой поставили на текущий год?





- С конца 2016 года, когда реготделение проиграло выборы в Госдуму, - по факту руководитель уже отсутствовал на территории Волгоградской области. Как и любое дело, если его не поддерживать, не вдыхать в него жизнь, оно чахнет. Поэтому мы видели закономерную апатию к партии, как наших избирателей, так и наших партийцев. Результаты, которые показывала «Справедливая России» в последние годы на различных выборах, соответствовали тому уровню, на котором велась работа.

Безусловно, в 2018 году важнейшим и ответственным мероприятием для партии станут выборы в Волгоградскую городскую думу, а также в представительные собрания Волжского и Камышина. Моя задача – не только провести качественную кампанию, но и создать новую мощную команду соратников партии. Федеральный центр ставит перед нами цель формирования думских фракций в тех городах, где пройдут выборы. Но эти партийные ячейки должны быть не номинальными, это должен быть костяк из числа активных, деятельных людей. Они не должны после 9 сентября раствориться в коридорах власти. Мы это уже проходили и подобного больше не допустим.

Отныне, и это я могу заявить смело, региональное отделение не строится, как семейный бизнес. Многие участники политического процесса в Волгограде поймут, о чем я говорю. Я не вижу необходимости выдвижения моих родственников кандидатами в депутаты или, по крайней мере, предоставления им каких-то преференций на выборах.

- А как же быть с нынешними родственниками бывшего областного партийного руководителя? Ведь они по-прежнему входят в руководящий орган реготделения.





- Ближайшая местная конференция «Справедливой России» назначена на 29 июня. Совет реготеделения партии будет серьезно обновлен.





- А какую политическую нишу сегодня в регионе занимает «Справедливая Россия»? Оппозицией вас назвать сложно хотя бы потому, что партия на федеральном уровне в марте текущего года поддержала на выборах президента кандидатуру Владимира Путина.





- Мы против пустой критики происходящих в стране, регионе процессов. Мы не хотим походить на героев мультфильма «Баба Яга против». Если мы что-то критикуем, то обязательно предлагаем свой вариант решения вопроса. К примеру, при формировании бюджета страны фракция «СР» в Госдуме формирует альтернативный проект казны,

Понятно, что сейчас мы ощущаем себя в роли пожарных, которым перед выборами нужно как можно быстрее сформировать боеспособную команду. Но я смотрю шире и ставлю перед собой задачу придти к следующим выборам через пять лет с конкретным багажом дел и результатов.





- Если вопрос формирования предвыборного списка не решается на семейном совете, как это было раньше, то какие варианты остаются? Каким образом вы подбираете кандидатов?





- Я считаю крайне удачным путь, по которому мы пошли, объявив на сайте реготделения партии «Справедливый призыв». Любой человек может зайти на наш портал, заполнить анкету и стать впоследствии нашим соратником или кандидатом. Не нужно никуда приходить, куда-то дозваниваться. Причем процедура достаточно прозрачная, анкеты видим не только мы в региональном отделении, но и сотрудники центрального аппарата партии. Я думаю, после выборов мы оставим этот опросник на сайте – любой желающий может быстро и удобно сообщить нам о желании посотрудничать, и мы с ним обязательно свяжемся.

Если говорить о потенциальных кандидатах в депутаты, то есть единственное условие, которое мы выдвигаем. Человек должен заручиться поддержкой как минимум 50 человек, которые могут стать наблюдателями на избирательных участках. Помимо желания у кандидата от «Справедливой России» должна быть и людская поддержка.





- Сейчас региональное отделение партии озабочено подготовкой к выборам. Но в сентябре все закончится. Чем потом займетесь? Зачастую после дня голосования политики и даже целые партии исчезают из информационного поля региона.





- Опираясь на свой парламентский опыт, могу озвучить свой принцип: депутат должен ходить на работу каждый день. Крайне важной является работа депутатов от партии в своих избирательных округах. На территориях должны работать постоянные приемные, которые будут тесно взаимодействовать с партийным Центром защиты прав граждан.

Работа депутатов и самого реготделения будет разбита на несколько блоков. Во-первых, необходимо вести плотную работу «на земле» - в районах города, от которых избраны депутаты. Если народного избранника не узнают в его же округе, то какие бы проекты не представляла партия и какие бы не декламировала лозунги, все будет впустую. При этом депутат должен стараться выстроить тесное взаимодействие с администрацией района. Если мы хотим добиться результатов в решении проблем наших граждан, то огульная критика действующей власти в этом нисколько не поможет. Поэтому я изначально потенциальных кандидатов настраиваю на конструктивную работу с органом власти, который находится в границах его округа.

Во-вторых, требуется глубокое погружение депутатов в обсуждаемые думскими комитетами вопросы. Если справедливоросс входит в состав комитета по ЖКХ, то он обязан владеть предметом, анализировать обсуждаемые проекты, участвовать в дискуссиях, формировать предложения и быть готовым отстаивать позицию фракции. Мы исходим из принципа достижения результата во благо жителей, а не декларирования политических заявлений. Если завтра наша инициатива получит окраску другой партии, но в итоге будет воплощена в жизнь, мы будет только рады. Действующий созыв Волгоградской гордумы достаточно фрагментарно занимался своей работой – о его инициативах, позиции практически не было слышно. Так быть не должно и у нынешних кандидатов не должно быть иллюзий по поводу того, что они смогут тихо отсидеться на своих местах.

Параллельно региональное отделение партии начинает работать с профсоюзными движениями, а на тех предприятиях, где их нет – индивидуально с работниками, если им требуется юридическая защита для отстаивания своих прав. Этот вопрос сегодня является важным и острым, поэтому в ближайшее время он найдет отражение в нашей партийной работе.





- На какое количество депутатских кресел в Волгоградской городской думе рассчитывает «Справедливая Россия» по итогам выборов?





- Дело не в количестве, а в качестве. Пусть это будет 2-3 человека, но они будут, действительно работать и быть лицом партии. Мы идем на выборы, чтобы формировать результат для граждан, а не для самих себя. Мы должны получить, прежде всего, работоспособную и активную фракцию, сколько бы в ней не было депутатов.



