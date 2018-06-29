В Волгограде вылечили и проводили всех больных болельщиков





На сегодняшний день в волгоградских больницах не осталось пациентов-болельщиков, которым оказывалась медицинская помощь. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил сегодня в городском пресс-центре заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов. Он напомнил, что самые серьезные случаи, с которыми столкнулись врачи, были связаны с травмированным в ДТП болельщиком из Англии и с инфарктом миокарда исландца. Как известно, они получили вовремя необходимую помощь. В основном же жалобы болельщиков на плохое самочувствие были связаны с очень жаркой погодой. По словам зампредседателя комитета, подготовка врачей для оказания помощи во время подготовки и проведения матчей ЧМ-2018 оказалась эффективной и не вызвала никаких нареканий у организаторов чемпионата мира по футболу. Так, на стадионе во время матчей работали 13 медицинских пунктов с дежурством врачей-реаниматологом, по периметру находились 11 машин скорой помощи, еще 8 неотложек – на маршрутах последней мили. Трибуны были разделены на секторы и практически каждое место находилось под наблюдением врачей. «Был установлен норматив для реагирования на медицинские инциденты – это 2 минуты, мы справились», - сообщил Николай Алимов. Современную инфраструктуру больницы №25 и организацию медицинской помощи оценили и представители команд, которые специально побывали в медицинском учреждении перед матчами. По словам Николая Алимова, несмотря на такую концентрацию врачей и неотложек в районе стадиона, это не вызвало проблем с медицинским обслуживанием жителей города. «Во-первых, часть реанимобилей была закуплена специально для чемпионата, во-вторых, мы передвинули отпуска медработников, чтобы не было дефицита врачей», - пояснил он.

По словам заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области, после окончания матчей ЧМ в Волгограде врачи останутся дежурить на территории фан-феста. «Мы ожидаем наплыва болельщиков в воскресенье на просмотр матча России и Испании, поэтому решили усилить бригады медиков и неотложек до пяти», - рассказал Николай Алимов. Он также поделился планами по поводу внедрения алгоритма оказания скорой медицинской помощи, освоенного медиками к чемпионату мира, и в систему регионального здравоохранения.



