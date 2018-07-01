Аналитика

Здравствуй, грусть: свежий ветер чемпионата мира по футболу покинул Волгоград

Аналитика 01.07.2018 15:04
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01.07.2018 15:04




Несколько дней назад в шумном вагоне электрички, где болельщики из Саудовской Аравии зажигательно радовались победе своей сборной на «Волгоград Арене», проводница предложила другим пассажирам из числа местных жителей перейти в соседний вагон, где свободно. «В пустых вагонах мы еще успеем поездить, а такого больше никогда не увидим», - сказал один из волгоградцев, снимавший на мобильный телефон позитивное буйство футбольных фанатов. Так и есть - приняв у себя матчи группового этапа чемпионата мира по футболу и гостей со всей планеты, город пережил нечто неповторимое. Пришло время возвращаться в реальность, но этот праздник лета - 2018 у Волгограда уже не отнять. Мнения и настроения жителей города после того, как все закончилось - в спецрепортаже ИА «Высота 102».

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