Жители улицы Остравской в Красноармейском районе Волгограда сообщили ИА «Высота 102», что оборвали телефоны «Концессий водоснабжения» в Волгограде с просьбой закопать два котлована и привести в первоначальный вид тротуар, которым бы они могли пользоваться по назначению. «Мы устали от этих бесконечных ремонтов. Роют, закапывают, пройдет какое-то время, снова роют, снова закапывают. И так несколько раз в год, - рассказывают они. – Это когда-нибудь закончится?».

Причем на одном огораживающая предупредительная лента оборвалась и валяется на земле, об опасности людей предупреждают лишь огромные кучи земли. Мало того, один из котлованов заполнен водой и мусором, неприятный запах разносится по всей улице. По словам горожан, объяснений затянувшимся коммунальным работам нет. «Вот такой «подарок» мы получили от «Концессий» и не знаем, сколько еще придется «наслаждаться» этими «красотами», - заявили жильцы.

В пресс-службе компании ООО «Концессии водоснабжения» редакции информагентства сначала заявили, что, по всей видимости, это не их участок. Однако в результате выяснилось, что все-таки «их». «Котлованы разрыли в результате аварии на данном участке водопровода. И, чтобы убедиться в надежности ремонта, решили оставить их открытыми на какое-то время, чтобы в случае новой аварии не копать вновь», - пояснили в пресс-службе.

В компании заверили, что уже завтра-послезавтра ямы закопают и наведут порядок. А что касается ограждения, то в течение часа его установят заново.