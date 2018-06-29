В Волгоградской области предприятие торговли оштрафовали за рыбу с истекшим сроком годности

Общество 29.06.2018 10:44
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29.06.2018 10:44
Штраф в размере 100 тысяч рублей наложен на ООО "Провизия" за хранение рыбной продукции с истекшим сроком годности. Такое решение, как сообщила ИА "Высота 102" помощник Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Светлана Чайковская, принял арбитражный суд Волгоградской области. Нарушение ветеринарного законодательства было выявлено в ходе надзорной проверки. Установлено, что на хранении в морозильной камере торгового предприятия находилось 20 кг пищевой рыбной продукции с истекшим сроком годности, а ее размещение не соответствовало требованиям Технического регламента о безопасности рыбы и рыбной продукции. В адрес руководителя ООО "Провизия" было вынесено представление, по выявленным нарушениям возбуждено административное производство. Помимо 100-тысячного штрафа наказано и должностное лицо предприятия. Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республики Калмыкия вынесло ему штраф в размере 15 тысяч рублей.
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