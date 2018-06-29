ВТБ предоставил ООО «Недра» кредит на 500 млн рублей

Экономика 29.06.2018 10:35 Реклама
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29.06.2018 10:35
Банк ВТБ в Тюменской области подписал кредитные соглашения с ООО «Недра» на общую сумму 500 млн рублей сроком до трех лет.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, заемные средства направлены на финансирование текущей деятельности компании, в том числе на выполнение работ по капитальному и текущему ремонту нефтегазовых скважин. Завершение проектов планируется к 2020 году.
«Банк ВТБ сотрудничает с ООО «Недра» с августа 2017 года, и за это время компания подтвердила свою репутацию надежного партнера. Уверен, что наше успешное и плодотворное сотрудничество позволит компании выйти на новый этап развития и укрепить свои позиции на рынке», – отметил руководитель департамента корпоративной сети – старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.
Справка. ООО «Недра» является независимым сервисным предприятием нефтяной отрасли. Предоставляет услуги в нефтегазовом секторе, осуществляя все виды работ по ремонту нефтяных и газовых скважин. География деятельности компании охватывает Ханты-Мансийский автономный округ-Югра и Сербию.
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