Общество

В волгоградский музей «Сталинградская битва» начнут пускать посетителей с детскими колясками

Общество 29.06.2018 10:33
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29.06.2018 10:33


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Волгоградской области, которым признано законным постановление управления Роспотребнадзора по Волгоградской области о привлечении к административной ответственности музея-заповедника "Сталинградская битва" в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в суде, в 2017 году в управление Роспотребнадзора по Волгоградской области обратился гражданин с жалобой на отказ в посещении музея-заповедника «Сталинградская битва» с детской коляской в соответствии с запретом, закрепленным внутренними правилами музея. Музей был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 тыс. рублей. Однако, считая наказание незаконным, учреждение обратилось в суд с требованием об отмене постановления. В апелляционной инстанции признали такой запрет недопустимым:  действующее законодательство гарантирует доступ к учреждениям культуры маломобильным группам населения, к которым относятся и люди с детскими колясками.

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