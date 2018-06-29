



Более 80 уведомлений о необходимости предоставить финансовое обеспечение при нарушении сроков оплаты электроэнергии направили специалисты ПАО «Волгоградэнергосбыт» неотключаемым потребителям в Волгоградской области, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

По новым правилам потребители, ограничение режима потребления электроэнергии которых может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, обязаны предоставить гарантирующему поставщику финансовые гарантии по оплате электроэнергии. Обязательство вступает в силу в том случае, если соответствующий потребитель не исполнил свою обязанность по оплате энергоресурса, и это привело к образованию задолженности в размере, равном двойному размеру среднемесячной величины обязательств по оплате электрической энергии. Поручиться за должника может банк или муниципалитет. Такой механизм призван оздоровить ситуацию с неплатежами в сфере электроэнергетики и ЖКХ.

В Волгоградской области в список потребителей энергоресурсов, обязанных предоставить финансовую гарантии, вошли, прежде всего, организации по эксплуатации объектов центрального водоснабжения и канализации, местные коммунальные операторы. За полгода Нижне-Волжским управлением Ростехнадзора составлено 29 административных протоколов на предприятия из списка, не представивших гарантию при наличии долга. Нарушители оштрафованы на сумму от 40 до 100 тысяч рублей.

«Получение постановления о внушительном штрафе, как правило, приводит должника в чувство, и предприятие погашает образовавшуюся задолженность, – отмечают в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – К тем же неплательщикам, в отношении которых протоколы составлены неоднократно, но должных мер к погашению задолженности или предоставлению гарантии не предпринято, законодательством предусмотрено наказание предприятия в виде такой суровой меры административной ответственности как дисквалификация руководителя, то есть невозможность для него занимать руководящие посты, в течение 3 лет. Мы снова призываем всех потребителей электрической энергии не рисковать финансовым благополучием и деловой репутацией ввиду неотвратимых административных санкций».

Официальные перечни потребителей региона, которые в связи с неоплатой потребленной электроэнергии обязаны предоставить финансовые гарантии, размещены на официальном сайте комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области и открыты для свободного доступа.



