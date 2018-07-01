Общество
А вот так, мечтают волгоградцы, у них скоро будет

Похвальный лист: В Волгограде инвалид обустроил оазис во дворе многоэтажки ради любимой женщины

Общество 01.07.2018 07:23
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01.07.2018 07:23


ИА «Высота 102» открывает новую рубрику - "Похвальный лист", идею которой подсказали читатели информагентства. «У вас есть рубрика «Доска позора», где вы публикуете неприглядные факты и картинки нашей жизни, но ведь есть и противоположные примеры, которые достойны подражания и вызывают позитивные эмоции. Было бы здорово, если ваш ресурс уделял внимание и таким событиям», – предложили пользователи сайта. И в качестве примера такого вот доброго дела рассказали историю о своем соседе. 
...Жители дома №6 по ул. Покрышкина Дзержинского района Волгограда получили в подарок от проживающего во дворе многоэтажки мужчины с ограниченными возможностями удивительный подарок. «Наш сосед, несмотря на проблемы со здоровьем,  сделал арку для будущего розария да еще и на свои деньги и назвал ее "Аллея Дарии" в честь любимой женщины, - рассказали жильцы. – Он очень скромный человек и запретил нам говорить его имя. Осенью будут  высажены плетущиеся растения по основаниям арки, еще наш сосед мечтает о подсветке, надо еще высадить елочки на другой стороне арки и установить недостающую часть забора.  Мы очень благодарны этому человеку и хотим сказать ему спасибо от всех нас и будем ему помогать в его замечательном деле». По словам волгоградцев, было бы здорово, если бы дворы Волгограда по программе благоустройства преображались таким вот образом. «Уверены, что скоро, когда арка превратится в цветущую  изгородь, этот пример возьмут на вооружение и другие волгоградцы, кто хочет, чтобы их двор отличался от других», - констатировали горожане. 
Вы хотите рассказать о чьем-то добром деле, о необычной инициативе –поделитесь  с журналистами ИА «Высота 102». 

А вот так, мечтают волгоградцы, у них скоро будет

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