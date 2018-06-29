Федеральные новости 29.06.2018 08:54
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29.06.2018 08:54
ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным снизит уровень напряженности в двусторонних отношениях и приведет к налаживанию конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона, которое укрепит международную безопасность. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в связи с объявлением о планах проведения 16 июля двусторонних переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.
"Президент считает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу и Америке, и России", - отметила дипломат. "Однако, - утверждала она, - мяч находится на российской стороне поля, президент продолжит привлекать Россию к ответственности за ее зловредную деятельность". "Приоритетом президента является обеспечение защиты американского народа и американских интересов, в том числе затрагивающих наших союзников и партнеров", - добавила представитель Госдепартамента.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5334007
Фото на сайте президента РФ.
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