Федеральные новости

Трамп ожидает, что встреча с Путиным укрепит мир и безопасность на всей планете

Федеральные новости 29.06.2018 08:54
265 0
29.06.2018 08:54


ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Глава администрации США Дональд Трамп рассчитывает, что его предстоящая встреча с президентом России Владимиром Путиным снизит уровень напряженности в двусторонних отношениях и приведет к налаживанию конструктивного сотрудничества Москвы и Вашингтона, которое укрепит международную безопасность. Об этом сообщила в четверг корреспонденту ТАСС представитель Госдепартамента США в связи с объявлением о планах проведения 16 июля двусторонних переговоров Путина и Трампа в Хельсинки.
"Президент считает, что улучшение отношений с Россией пошло бы на пользу и Америке, и России", - отметила дипломат. "Однако, - утверждала она, - мяч находится на российской стороне поля, президент продолжит привлекать Россию к ответственности за ее зловредную деятельность". "Приоритетом президента является обеспечение защиты американского народа и американских интересов, в том числе затрагивающих наших союзников и партнеров", - добавила представитель Госдепартамента.
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5334007
Фото на сайте президента РФ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Британское правосудие наказало четырех болельщиков, нарушивших нормы морали на ЧМ в Волгограде
26.06.2018 09:19
11843 0
Волга, Мамаев курган и добрые люди: как встретил Волгоград иностранных болельщиков ЧМ
22.06.2018 09:26
2117 6
Около 1,7 тыс. уругвайских болельщиков посетят матч ЧМ Россия
25.06.2018 10:21
1721 0
Федеральные новости
27.06.2018 12:07
Федеральные новости 27.06.2018 12:07
1021 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2018 09:19
Федеральные новости 26.06.2018 09:19
12206 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
26.06.2018 08:49
Федеральные новости 26.06.2018 08:49
3584 8 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2018 11:26
Федеральные новости 25.06.2018 11:26
1014 2 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2018 10:21
Федеральные новости 25.06.2018 10:21
2386 0 Обсудить

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2018 09:26
Федеральные новости 22.06.2018 09:26
3018 6 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

05:34
Новый подрядчик строительства шоссе Авиаторов в Волгограде проигрывает миллионы в судеСмотреть фотографии
21:28
Болельщики сборной Японии не унывают после поражения в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:41
Тренер Японии назвал причину поражения на матче в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:21
Японская телекомпания командировала в Волгоград ниндзя с маленькой собачкойСмотреть фотографииCмотреть видео
19:17
Сборная Польши отстояла честь на "Волгоград Арене"Смотреть фотографии
18:57
Сборная Польши обыграла команду Японии на “Волгоград Арене” - 1:0Смотреть фотографии
18:34
Последний матч ЧМ на «Волгоград Арене» поставил рекорд по посещаемости Смотреть фотографии
18:30
Самураи, Ниндзя, Пикачу: японский карнавал возле стадиона «Волгоград Арена»Смотреть фотографииCмотреть видео
18:00
В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазисСмотреть фотографииCмотреть видео
16:06
Волгоградский Союз журналистов сотрясают скандалыСмотреть фотографии
15:41
В Волгограде “король” болельщиков из Польши назвал условие выхода России в финал ЧМ-2018 Cмотреть видео
15:22
В Волгограде японцы выбрали самое вкусное блюдо из русской кухниСмотреть фотографииCмотреть видео
14:57
В Волгограде перед матчем Японии и Польши болельщиков обливают питьевой водойСмотреть фотографииCмотреть видео
14:27
Коттеджные поселки Волгоградской области вошли в Сеть по оптикеСмотреть фотографии
14:07
Жара и мошка не отпугнули болельщиков последнего матча ЧМ в Волгограде Смотреть фотографииCмотреть видео
13:31
В Волгоградской области на штрафы за нарушение ПДД построят дорогиСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде иностранные болельщики предпочитают матрешки Путина Трампу Смотреть фотографииCмотреть видео
12:15
В «Садах Придонья» приступили к уборке вишниСмотреть фотографии
11:04
Польские болельщики спели в аэропорту Волгограда "Катюшу" и сплясали "Калинку"Смотреть фотографии
10:44
Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходахСмотреть фотографии
10:41
Владельцы квартир демпингуют ради последнего матча ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:41
В Волгограде план уничтожения уникального лицея маскируют под "движение вперед"Смотреть фотографии
08:38
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград Смотреть фотографии
03:44
В Волгоградском "МЭТ" снова денег нетСмотреть фотографии
03:21
На матчах ЧМ-2018 в Волгограде болельщики из Туниса и Египта оказались самыми многочисленнымиСмотреть фотографии
20:21
«Высота 102 ТВ»: Волгоград жарко принимает последних гостей чемпионата мира по футболу Cмотреть видео
19:28
Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2
19:03
Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблестиСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде пресс-конференция сборной Японии вызвала небывалый ажиотаж Смотреть фотографии
17:02
«Доска позора»: По соседству с элитным поселком в Волгограде разрастаются «азиатские трущобы»Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
 