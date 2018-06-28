Болельщики сборной Японии не унывают после поражения в Волгограде

Спорт 28.06.2018 21:28
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28.06.2018 21:28
Завидное присутствие духа демонстрируют болельщики сборной Японии после проигрыша команды в матче с польскими футболистами на “Волгоград Арене”. Как сообщает корреспондент ИА “Высота 102”, много гостей из страны восходящего солнца пришли сегодня на волгоградский фан-фест. Японцы охотно показывают волгоградцам, как поддерживали свою команду, какие песни пели, сидя на трибунах. И не менее охотно фотографируются на память. Некоторые даже подарили польским фанатам свои налобные повязки. А к поражению команды отнеслись философски - главное вышли в плей-офф.
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