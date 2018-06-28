Тренер Японии назвал причину поражения на матче в Волгограде









Японский тренер Акира Нисино на послематчевой пресс-конференции отвечал на вопросы российских и зарубежных СМИ в одиночестве - никто из футболистов к журналистам не вышел, сообщает корр. ИА "Высота 102". "Главное для нас было добиться, чтобы ничего серьезного не происходило на нашей половине поля. Дело не должно было дойти до второго гола, поэтому я им сказал не играть агрессивно в нападение", - рассказал тренер. В ходе пресс-конференции он не раз повторил, что самое главное, что Япония смогла выйти в 18 финала. "Поэтому ради этого нужно было сыграть вот в такой оборонительный футбол. Мы не могли себе позволить пропустить еще один мяч. К счастью, Польша не стала настаивать на втором голе", - сказал Нисино.









"Волгоград, конечно, будет связан у меня с этим поражением, но в тоже время здесь мы вышли в 18 финала, возможно когда-нибудь и вернемся, чтобы выиграть", - добавил наставник "самураев". Напомним, что сегодня на "Волгоград Арене" Япония проиграла Польше со счетом 0:1, но все же вышла в 18 финала. В следующей игре Японии предстоит сразиться либо с Англией, либо с Бельгией. По мнению тренера Нисино, это серьезный вызов.