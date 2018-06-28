Сборная Польши отстояла честь на "Волгоград Арене"

Спорт 28.06.2018 19:17
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28.06.2018 19:17
Лучшим игроком матча Польша-Япония в Волгограде признан Ян Беднарек - автор единственного в этой игре гола. Как сообщает ИА "Высота 102", на послематчевой пресс-конференции Беднарек сообщил, что несмотря на сегодняшнюю победу, турнир поляки покидают разочарованными, так как им не удалось выйти из группы. "Этот турнир - хороший урок для нас. Будем играть лучше и радовать болельщиков", - отметил футболист.
Тренер сборной Адам Навалка сообщил, что для польской команды это был трудный матч. "Нам надо было психологически справиться с критикой после двух предыдущих неудачных игр, поэтому эта третья игра стала важной для нас и мы смогли доставить радость болельщикам", - сказал Навалка. Напомним, что ранее польский тренер заявлял, что матч с Японий будет для команды "игрой чести и доблести". Навалка также отметил, что эта игра не навредила японцам, которые все же вышли в 18 финала ЧМ-2018.
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