Спорт

Сборная Польши обыграла команду Японии на “Волгоград Арене” - 1:0

Спорт 28.06.2018 18:57
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28.06.2018 18:57



Победой сборной Польши над командой Японии завершился  Чемпионат Мира по футболу в Волгограде, сообщает ИА “Высота 102”. Игра прошла на стадионе 'Волгоград Арена”. Первый тайм прошел в напряженной борьбе. Обе команды поочередно атаковали и контратаковали друг друга.  Так на 32 минуте опаснейший удар по мячу нанес польский нападающий Камил Гросицкий. Но голкипер японцев  Эйдзи Кавасима отбил мяч, когда тот уже пересекал голевую линию.  Уже через минуты футболисты страны восходящего солнца ответили “штурмом” ворот поляков. Однако успеха им добиться не удалось. На перерыв команды ушли так и не открыв счет.
Во втором тайме японцы атаковали активнее, но на 59 минуте польский защитник  Ян Беднарек, с передачи полузащитника Рафала Кужавы, забил гол японцам. Исправить игровую ситуацию японцам не удалось. Итог встречи 1:0 в пользу "красно-белых". Тем не менее сборная Японии вышла в плей-офф, так как в Самаре Сенегал со счетом 0:1 проиграл сборной Колумбии.



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