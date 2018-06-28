Спорт

Последний матч ЧМ на «Волгоград Арене» поставил рекорд по посещаемости

Спорт 28.06.2018 18:34
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28.06.2018 18:34


Больше 42 тысяч зрителей пришло на последний матч на «Волгоград Арене» в рамках чемпионата мира по футболу-2018. Как сообщает ИА «Высота 102», за игрой сборных Польши и Японии наблюдают 42189 человека - это рекордный показатель посещаемости стадиона в Волгограде. Всего по итогам четырёх игр ЧМ «Волгоград Арену» посетили свыше 160 тысяч человек. Так, на игру Тунис - Англия пришли  41 064 человек, матч Нигерия - Исландия посмотрели 40 904 зрителя, встречу Саудовской Аравии и Египта посетили 36 823 болельщика.

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