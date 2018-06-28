Общество

Самураи, Ниндзя, Пикачу: японский карнавал возле стадиона «Волгоград Арена»

Общество 28.06.2018 18:30
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28.06.2018 18:30


Твердую пятерку за артистизм можно поставить японским болельщикам, которые основательно подготовились к матчу в Волгограде. На тропе болельщиков перед игрой между Японией и Польшей можно было наблюдать карнавальное шествие при участии обворожительных гейш, храбрых ниндзя, устрашающего вида драконов, героя мультфильма Пикачу и даже ходячего суши. Поляки выглядели явно скромнее, но громко скандировали свои кричалки и пели песни. О том, что происходило по дороге на стадион перед финальной для Волгограда игрой – в видеоматериале ИА «Высота 102».


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