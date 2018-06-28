В Волгограде “король” болельщиков из Польши назвал условие выхода России в финал ЧМ-2018

В Волгоград на матч между сборными Польши и Японии продолжают прибывать самолеты с иностранными болельщики. В аэропорту их встречают с оркестром. И гости города могут не только послушать музыку, но также спеть и потанцевать. Журналистам ИА “Высота 102” удалось побеседовать с футбольными фанатами из Польши. Они рассказали о том, чего ждут от сегодняшнего матча. А один из самых известных фанатов “красно-белых” - Анджей Бобовский сказал, что же нужно, по его мнению, для выхода России в финал ЧМ- 2018. Напомним, 78-летнего мужчину называют “королем” польских болельщиков за то, что он за последние 40 лет не пропустил ни одного Чемпионата мира по футболу. Подробнее в видеосюжете.









