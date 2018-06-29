Новый подрядчик строительства шоссе Авиаторов в Волгограде проигрывает миллионы в суде









Компания "ТрансСервис", которая достраивала в Волгограде шоссе Авиаторов, проигрывает миллионные иски заказчику работ - комитету транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, суд постановил взыскать с ООО "ТрансСервис" в пользу комитета более 19 миллионов рублей неустойки по госконтракту на выполнение остаточных работ по шоссе Авиаторов. ООО "ТрансСервис", напомним, достраивало объект после расторжения облкомтрансом контракта на реконструкцию магистрали с ООО "Дорстройсервис".

В материалам дела указано, что в соответствии с проектной документацией, подрядчик должен был выполнить весь объем работ до 1 декабря 2017 года. Фактически шоссе было доделано и сдано заказчику в феврале 2018 года. Комитет транспорта в связи с нарушением сроков выполнения работ выставил подрядчику претензию, но она осталась без ответа. Далее последовало обращение в суд. Изначально заказчик требовал с ООО "ТрансСервис" почти 70 миллионов рублей, но суд эту сумму уменьшил. Отметим, что подрядчик просил в удовлетворении требований отказать, ссылаясь на то, что задержка произошла не по его вине - заказчик переделывал рабочую документацию, также проведению работ препятствовали местные жители. Цена контракта на достройку объекта, напомним, составила более 1,2 миллиарда рублей. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, облкомтранс расторг договор с первым подрядчиком строительства шоссе Авиаторов – "Дорстройсервисом" из Северной Осетии – в июле прошлого года. Основанием для этого стали претензии по качеству проведенных работ. Общая сумма потраченных на магистраль средств составила около 2,5 миллиарда рублей.



