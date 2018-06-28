В Волгограде перед матчем Японии и Польши болельщиков обливают питьевой водой

Общество 28.06.2018 14:57
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28.06.2018 14:57
Рядом со стадионом для горожан и гостей города организована работа поливальных машин с питьевой водой. Учитывая жаркую погоду, спецтехника регулярно проливает водой дороги и пешеходные зоны города-героя, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда. Поливальные машины располагаются на пешеходных зонах проспекта им. Ленина по обеим сторонам от стадиона, а также на дороге болельщиков. Любой желающий может охладиться под струями чистой воды. Кроме того, городскими волонтерами будет организована бесплатная раздача питьевой воды.
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