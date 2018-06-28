Коттеджные поселки Волгоградской области вошли в Сеть по оптике





Возможность пользоваться доступом в интернет на скорости свыше 100 Мбит/с и «Интерактивным ТВ», включающим более 240 ТВ-каналов, теперь есть в садоводческом товариществе «Владимирская Слобода» и поселке Лебяжья поляна, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба компании. Оптика по технологии GPON от «Ростелекома» появилась в Волжском, Михайловке, Палласовке, Дубовке, Ленинске, Суровикино, Городище и Октябрьском — всего в более 300 домохозяйств.

Главное преимущество технологии GPON состоит в том, что кабель проводится непосредственно в дом абонента, обеспечивая большую пропускную способность канала и, как следствие, возможность подключения нескольких услуг с одного абонентского устройства.

«Компания продолжает активно инвестировать средства в строительство оптоволокна не только в многоэтажных домах, но и в частном секторе города и области. С приходом оптики в дом наши пользователи получают качественно новый уровень интернет-доступа и телепросмотра», — отмечает директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Екатерина Червакова.

Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и обслуживания Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-1000-800, в Едином личном кабинете и на сайте компании.