В Волгограде японцы выбрали самое вкусное блюдо из русской кухни

Общество 28.06.2018 15:22
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28.06.2018 15:22
Пирожки с капустой, рыбой и картошкой, которыми угощают иностранных болельщиков в кафе и ресторанах Волгограда, идут на «ура» у японских туристов. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», который побывал в заведениях общепита в центре Волгограда, пользуются популярностью и другие блюда русской кухни, например, жаркое. Но не отказываются японцы и от традиционной пищи, выбирая в кафе блюда из рыбы, например, запеченную семгу. Оценили они и новинку – якиторию из курицы – шашлык из птицы, приготовленный в особом соевом соусе. В восторге японцы и от наших котлет по-киевски.
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