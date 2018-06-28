В Волгограде у Левандовски последний шанс забить на ЧМ-2018

Спорт 28.06.2018 16:53
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28.06.2018 16:53
При 35-ти градусной жаре на «Волгоград Арене» начинается последний для города-героя матч группового этапа ЧМ по футболу, сообщает корр. ИА «Высота 102». Для сборной Польши этот матч - заключительный на чемпионате мира в России. Команда уже точно покидает турнир, так как потеряла все шансы выйти из группы. Однако польские футболисты не хотят уходить с поражением, к тому же известный бомбардирскими качествами нападающий поляков Роберт Левандовски должен использовать последний шанс и все-таки забить хотя бы один гол на этом турнире. Японии в этом матче достаточно ничьей, но в идеале надо бороться за победу - тогда команда «самураев» гарантированно выходит в плей-офф. При других раскладах японцы могут вылететь - например, если Польша выиграет, а Сенегал и Колумбия сыграют вничью.
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