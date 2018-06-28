









Поезд из Москвы привез сотни болельщиков на последний матч ЧМ-2018 в Волгограде. Интернациональный команда поклонников футбола со всего мира сдружилась за время поездки. Как признавались ИА «Высота 102» болельщики, никаких конфликтов на почве пристрастий к той или иной команде не было. Напротив, в поезде царила дружеская атмосфера всеобщей любви к футболу. Многие из прибывших в Волгоград иностранцев и соотечественников подчеркивали, что от сегодняшнего матча ждут не столько победы команды, которой отдают предпочтение, сколько удовольствия от хорошей игры. Тем не менее, каждый верит в безоговорочную и убедительную победу своих соотечественников. Японцы даже не сомневаются, что их команда "сделает" поляков со счетом 3:1. Большинство из опрошенных поляков заявили, что результат игры будет 2:0 и, разумеется, в пользу их сборной. Ждать ответа на вопрос сбудутся ли эти прогнозы осталось недолго. Матч начнется на стадионе «Волгоград-Арена» в 17.00.