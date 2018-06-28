В Волгограде иностранные болельщики предпочитают матрешки Путина Трампу







В сувенирных лавках Волгограда – горячая пора, ведь такого наплыва туристов, как во время проведения чемпионата мира по футболу, в городе давно не было. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в магазинах, которые торгуют сувенирами, товар на любой кошелек: это посуда, футболки, бейсболки, магниты, браслеты, матрешки и т.д., в том числе – с символикой Волгограда и чемпионата мира. По словам продавца одной из сувенирных лавок, иностранцы чаще всего выбирают традиционных русских матрешек, средняя цена которых – около двух тысяч рублей. Но есть и другие, «политические» матрешки – с изображением Путина и Трампа. При этом англоязычные туристы предпочитают первую второй. «Предлагаю им, возьмите Трампа, но они берут Путина, видно, Трамп у них свой есть», - смеется продавец.













Также у иностранных болельщиков пользуются популярностью сувениры с символикой чемпионата мира. Например, двое молодых японцев разгуливали по жаре в теплых шапках в виде символа мундиаля – волка Забиваки.

А вот российские туристы выбирают сувениры поскромнее и подешевле – браслетики, кружки, магнитики. Память о Волгограде и чемпионате мира обходится минимум в 70 рублей.



