В «Садах Придонья» приступили к уборке вишни





В садоводческих хозяйствах компании началась жаркая пора — уборка урожая. Несмотря на знойное лето, аграрии «Садов Придонья» готовы побороться за достойный урожай. Уже собрано и реализовано 220 тонн черешни, в планах собрать 1200 тонн вишни, а это свыше 180 га, сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании.

«Уборочные работы проводятся единым механизированным комплексом, — говорит исполнительный директор по сельскохозяйственному производству компании «Сады Придонья» Владимир Бредихин. — В сборе задействованы восемь комбайнов. У нас порядка 6-7 сортов вишни, которые поспевают друг за другом согласно своим срокам созревания. Благодаря машинам сроки уборки сократятся во много раз».





Напомним, что Сады Придонья выращивают вишню для ее дальнейшей переработки и производства на соки. В этом году на производстве реализован масштабный проект по реконструкции и модернизации перерабатывающих линий, в результате которых перерабатывающие мощности увеличились в два раза.

В этом сезоне новое оборудование сможет перерабатывать до 750 тонн яблок в сутки и 200 тонн вишни в сутки. По словам Владимира Бредихина, основная задача — качественно и без потерь убрать выращенный урожай.

На сегодня общая площадь вишневого массива компании составляет 330 га, из которых 180 га в плодоношении и 150 га молодых садов заложено в прошлом году. В планах — дальнейшее увеличение площадей косточковых культур.



