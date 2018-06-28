Волгоградский Союз журналистов сотрясают скандалы





Ответственный секретарь Союза журналистов России Волгоградской области, пребывающий в рядах этой организации вот уже почти 40 лет, ветеран военной службы Александр Добрушин обратился в СМИ с открытым письмом и озаглавил его «Не по Сеньке шапка».

«Мне, ответственному секретарю этой организации, поверьте, очень больно смотреть, как журналистская организация Волгоградской области окончательно разваливается. Так, на 25 процентов сократилась его численность. За последние два года лишь 30 волгоградских тружеников пера и эфира вступили в Союз. За четыре года после проведения отчетно-выборной конференции председатель ВОООО «СЖ России» Мельников Валерий Федорович не провел ни одного мероприятия. Заседания правления проходят с длительными паузами, немало вопросов не решается или их обсуждение выносится за считанные дни до предоставления отчетности в Москву», - говорится в письме.

По словам Добрушина, он, как ответственный секретарь, работающий на этом посту 12 лет, бил тревогу и настаивал на том, чтобы устранить недостатки, найти с Мельниковым общий язык.

«Мне удалось создать в служебной комнате рабочую обстановку, привести в порядок электронную технику, установить стационарный телефон. Организовал юбилейное мероприятие, посвященное 40-летию областного конкурса на звание «Лауреат премии имени Канунникова», презентацию книги старейшего журналиста ГТРК «Волгоград-ТРВ» Бориса Васильевича Степанова, награждение победителей регионального конкурса на звание «Лучшая первичная журналистская организация и ряд других».

В частности, в связи с предстоящим в ноябре празднованием 100-летия со дня образования Союза журналистов России он лично подготовил документы на поощрение специального корреспондента ГТРК «Волгоград-ТРВ» Ларисы Лазуко и главного редактора журнала «Отчий край» Любови Чернявской, которые в установленном порядке передал Мельникову. Однако их председатель в Москву не отправил, как и документы на других предполагаемых кандидатов. Зато о себе Валерий Федорович побеспокоился заранее, отослав в столицу заявку на поощрение только на свое имя. «Когда «свои люди» сообщили Мельникову, что это может выйти ему боком, исправил «ошибку», задним числом отправив на Ларису Лазуко документы, заручившись согласием правления. Теперь очередь за Любовью Чернявской. Может, и тут Мельникова осенит, что он сделал что-то не то...»

Как утверждает Добрушин, «безответственно отнесся Мельников и к ходатайству по возобновлению денежного вознаграждения в рамках областного конкурса на звание «Лауреат премии имени Виктора Канунникова», который не имеет аналогов в Российской Федерации. С 2014 года победителям этого конкурса не выплачивают денежное вознаграждение в размере 8 тысяч рублей.

«Я выступил с инициативой подготовить письмо на имя губернатора Волгоградской области с просьбой оказать содействие в том, чтобы вознаграждение было возобновлено в соответствии с Положением конкурса. Меня поддержали известные журналисты Волгограда, в частности - ветеран Великой Отечественной войны, профессор, создатель антологии о Сталинградской битве Загорулько Максим Матвеевич. Пакет документов по указанному вопросу был передан Мельникову, тот обещал передать его на рассмотрение заместителю губернатора Волгоградской области, курирующего СМИ, Блошкину Александру Ивановичу, но слов не сдержал. До сих пор он где-то пылится или, что не исключено, канул в лету», - утверждает Добрушин.

По его словам, третий год подряд Мельников не сдает членские взносы, по его примеру перестали пополнять союзную кассу члены СЖР, состоящие на учете первичной журналистской организации редакции газеты «Жирновские новости», которой руководит Валерий Федорович. «Очевидно, правы были и делегаты прошедшей четыре года назад отчетно-выборной конференции, высказывая свои сомнения по поводу проживания Валерия Федоровича в Жирновске - отдаленном районе Волгоградской области: не помешает ли ему расстояние в руководстве многочисленной общественной организацией? Сумеет ли он оперативно решать текущие вопросы, тесно общаться с людьми? Получается, что тревога делегатов была не напрасной».

Все сегодня происходящее окончательно заводит Союз в тупик, - убежден Добрушин. Одно из последних чудачеств Мельникова, как говорит автор обращения, – намерение на недавнем совещании с главными редакторами Волгоградской области, прошедшего в рамках комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области, - освободить Добрушина от занимаемой должности ... за год до предстоящей отчетно-выборной конференции.

«Хотя в Уставе ВООООО «СЖ России» подчеркивается, что только при дискредитации организации или нанесению ей материального ущерба можно рассматривать вопрос о пребывании в ее рядах, а обсуждение с такой повесткой следует проводить на заседании правления союза. Кроме того, совещание главных редакторов неправомочно решать судьбу единственного освобожденного работника творческого общественного объединения. Не имеет право и председатель самочинно, без согласования с правлением, чинить самосуд. Тем более, если его правая рука – ответственный секретарь, 12 лет безупречно выполняющий свои обязанности.

Но у Валерия Федоровича, судя по всему, как утверждает автор, свои «особые» намерения. Он подобрал себе в помощники консультанта комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области Серединцеву Елену Александровну. «Бред. Как можно сидеть «на двух стульях» одновременно, пусть даже выполняя разовые поручения? С документами Союза следует работать повседневно, а их, поверьте, много и каждый учтен, имеется учетная картотека с грифом «Для служебного пользования» и прочее, прочее, - говорит он. - В связи с байскими замашками Мельникова я вынужден был письменно обратиться к заместителю губернатора Волгоградской области А.И. Блошкину за поддержкой и попросил его учесть сложившуюся ситуацию, оказать содействие в предоставлении мне возможности доработать оставшийся до отчетно-выборной конференции один год и с нетерпением жду ответа от Блошкина Александра Ивановича. Ведь если поставленные мною вопросы не решить в ближайшее время, то это отрицательно скажется на текущих делах».

Добрушин утверждает, что Волгоградский Союз журналистов считался одним из лучших в стране. Мельников мог бы умножить его успехи и сделать прочной опорой руководителям региона в решении многих социально-экономических, культурно-просветительских и нравственно-этических вопросов. Объединять журналистов, отстаивать их интересы, защищать их права. «Мог, но не сумел, потому что «шапка оказалась не по Сеньке, причем во всех отношениях». Большей частью из-за своих глупых амбиций и личной неприязнью ко мне, равнодушия к инертности членов правления, смирившихся с позицией его руководителя, большей частью лишь обозначающего себя на бумаге и на редких заседаниях правления устраивающего театр одного актера», - заключил он.

Напомним, ИА «Высота 102» не раз рассказывало о ситуации в материалах не раз рассказывало о ситуации в материалах «Союз журналистов в Волгоградской области работает под грифом «совершенно секретно», «Волгоградский Союз журналистов «вышел из подполья» и обзавелся телефоном», которые вызвали большой резонанс читателей.

На фото: Валерий Мельников, председатель правления волгоградской областной организации «Союз журналистов России» (слева).