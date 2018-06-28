В Волгоградской области на штрафы за нарушение ПДД построят дороги

Бюджетные доходы от штрафов за нарушение ПДД не должны проходить мимо дорожного фонда. Соответствующие поправки в закон Волгоградской области о дорожном фонде рассматривают депутаты Волгоградской облдумы, сообщает ИА «Высота 102». В настоящее время, региональные власти имеют право распоряжаться поступлениями от административных наказаний автолюбителей по собственному усмотрению. Внести такие изменения в действующий порядок регпарламент обязал федеральный центр. 4 июня текущего года Госдума откорректировала Бюджетный кодекс РФ в данной части. В правительстве РФ уверены, что данное новшество позволит существенно увеличить размеры дорожных фондов субъектов страны, а следовательно, и больше строить качественных магистралей.

По данным аналитической службы международной сети ФинЭкспериза, в бюджете Волгоградской области 2017 года доля дорожных штрафов составила 1,19% или 1,6 млрд рублей. Регион вошел в десятку субъектов государства, в которых эта величина превышает 1%. В среднем по стране – 0,56% доходной части региональной казны приходится на денежные взыскания с автолюбителей. В целом, на ремонт областных дорог в прошлом году было направлено порядка 9 млрд рублей.