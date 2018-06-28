Экология

В Волгограде ликвидировали огромную стихийную свалку

Экология 28.06.2018 11:25
1238 2
28.06.2018 11:25



Спецтехника ГК "Чистый город" вывезла более 150 кубометров мусора с территории, прилегающей к поселку Заречный. Как сообщили ИА "Высота 102" в Группе компаний, за долгие годы мусорная куча, расположенная рядом с поселком, выросла фактически до размеров свалки. Огромная гора отходов была хорошо видна с Третьей продольной. С просьбой помочь вывести отходы в ГК "Чистый город" обратились активисты ОНФ и представители администрации Тракторозаводского района.




Отметим, что ГК "Чистый город" не в первый раз оказывает помощь жителям и городским властям в ликвидации стихийных свалок. Благодаря содействию компании удалось ликвидировать стихийную свалку в Дзержинском районе Волгограда и облагородить на севере города перехватывающую парковку для болельщиков ЧМ.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Успей купить квартиру от застройщика в ЖК Альбатрос (8442) 498-819

МИнБанк отмечает праздник спорта выдачей памятных купюр

Профнастил для забора дл=2м - 450руб/шт. (8442)95-50-05

Заключения экспертиз норм.актов обладминистрации, СПО
Популярное по теме
Жителям многоэтажек в Волгограде приготовили "сюрприз" - помойку под окнами
17.06.2018 20:32
14243 0
ГК "Чистый город" в Волгограде помогла к ЧМ-2018 очистить от мусора перехватывающую парковку
15.06.2018 21:02
8696 0
Неужели красят?: В Волгограде склоны вдоль рокадной дороги скоро зазеленеют
29.05.2018 14:10
7889 8
Экология
28.06.2018 10:25
Экология 28.06.2018 10:25
4387 0 Обсудить

0
Далее
Экология
25.06.2018 08:29
Экология 25.06.2018 08:29
3604 10 Обсудить

0
Далее
Экология
23.06.2018 10:31
Экология 23.06.2018 10:31
2628 0 Обсудить

0
Далее
Экология
22.06.2018 12:20
Экология 22.06.2018 12:20
1097 3 Обсудить

0
Далее
Экология
21.06.2018 10:24
Экология 21.06.2018 10:24
2439 28 Обсудить

0
Далее
Экология
20.06.2018 12:26
Экология 20.06.2018 12:26
2562 23 Обсудить

0
Далее
Экология
20.06.2018 09:56
Экология 20.06.2018 09:56
4900 12 Обсудить

0
Далее
Экология
19.06.2018 16:32
Экология 19.06.2018 16:32
3738 4 Обсудить

0
Далее
Экология
19.06.2018 10:30
Экология 19.06.2018 10:30
4057 35 Обсудить

0
Далее
Экология
17.06.2018 20:32
Экология 17.06.2018 20:32
14251 0 Обсудить

0
Далее
Экология
15.06.2018 21:02
Экология 15.06.2018 21:02
8772 0 Обсудить

0
Далее
Экология
15.06.2018 05:14
Экология 15.06.2018 05:14
4481 51 Обсудить

0
Далее
Экология
13.06.2018 20:50
Экология 13.06.2018 20:50
2802 2 Обсудить

0
Далее
Экология
12.06.2018 14:19
Экология 12.06.2018 14:19
6577 0 Обсудить

0
Далее
Экология
12.06.2018 11:28
Экология 12.06.2018 11:28
2143 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

13:30
В Волгограде иностранные болельщики предпочитают матрешки Путина ТрампуCмотреть видео
12:35
В Волгоградской области на штрафы за нарушение ПДД построят дорогиСмотреть фотографии
12:15
В «Садах Придонья» приступили к уборке вишниСмотреть фотографии
11:31
Король польских болельщиков Бобо прилетел в ВолгоградСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде ликвидировали огромную стихийную свалку Смотреть фотографии
11:04
Польские болельщики спели в аэропорту Волгограда "Катюшу" и сплясали "Калинку"Смотреть фотографии
10:44
Генпрокурор России: В Волгоградской области выявлено более 1 тыс. нарушений законодательства об отходахСмотреть фотографии
10:41
Владельцы квартир демпингуют ради последнего матча ЧМ-2018 в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде гибнет от засухи уникальный оазисСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В Волгограде план уничтожения уникального лицея маскируют под "движение вперед"Смотреть фотографии
08:38
Гражданин Саудовской Аравии отдал мошеннику 15 млн руб. за VIP-перелет Москва - Волгоград Смотреть фотографии
04:34
Волгоградские онкологи проводят диагностику и лечение на самом современном уровнеСмотреть фотографии
03:44
В Волгоградском "МЭТ" снова денег нетСмотреть фотографии
03:21
На матчах ЧМ-2018 в Волгограде болельщики из Туниса и Египта оказались самыми многочисленнымиСмотреть фотографии
21:32
Польские патриоты и колокол мира: Волгоград хранит память о дружественных связях с Польшей и ЯпониейСмотреть фотографии
20:21
«Высота 102 ТВ»: Волгоград жарко принимает последних гостей чемпионата мира по футболу Cмотреть видео
19:49
Болельщик из Иордании: теперь буду отдыхать только в России - в ВолгоградеCмотреть видео
19:28
Германия всухую проиграла Южной Корее на матче в Казани - 0:2
19:03
Тренер сборной Польши: для нас игра в Волгограде - матч чести и доблестиСмотреть фотографии
17:27
Президент РФ в Кремле вручил старшему научному сотруднику АО «КАУСТИК» высокую государственную наградуСмотреть фотографии
17:04
В Волгограде пресс-конференция сборной Японии вызвала небывалый ажиотаж Смотреть фотографии
17:02
«Доска позора»: По соседству с элитным поселком в Волгограде разрастаются «азиатские трущобы»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:57
В волгоградских колониях из-за жары заключенным разрешили ходить в сандалияхСмотреть фотографии
16:33
В члены общественной палаты Волгоградской области прочат казака, епископа и доверенное лицо ПутинаСмотреть фотографии
16:32
В Волгограде против пенсионной реформы вышли «одиночки»Смотреть фотографии
16:23
В Волгограде 90-летнему ветерану вернули отнятую мошенниками квартируСмотреть фотографии
15:57
"Боритесь все!": на "Волгоград Арене" болельщики поддержат сборную Японии песнями и боевым кличемСмотреть фотографииCмотреть видео
15:25
Казаки пошли на выборы в Волгоградскую городскую думуСмотреть фотографии
15:02
Зарплату вахтовика из Волгограда работодатель отдал своему сынуСмотреть фотографии
14:28
В Волгограде раскаленную от жары "тропу болельщиков" охладят водойСмотреть фотографии
Реклама
 