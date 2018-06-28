В Волгограде ликвидировали огромную стихийную свалку

Экология 28.06.2018 11:25
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28.06.2018 11:25
Спецтехника ГК "Чистый город" вывезла более 150 кубометров мусора с территории, прилегающей к поселку Заречный. Как сообщили ИА "Высота 102" в Группе компаний, за долгие годы мусорная куча, расположенная рядом с поселком, выросла фактически до размеров свалки. Огромная гора отходов была хорошо видна с Третьей продольной. С просьбой помочь вывести отходы в ГК "Чистый город" обратились активисты ОНФ и представители администрации Тракторозаводского района.
Отметим, что ГК "Чистый город" не в первый раз оказывает помощь жителям и городским властям в ликвидации стихийных свалок. Благодаря содействию компании удалось ликвидировать стихийную свалку в Дзержинском районе Волгограда и облагородить на севере города перехватывающую парковку для болельщиков ЧМ.
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