В Волгограде ликвидировали огромную стихийную свалку









Спецтехника ГК "Чистый город" вывезла более 150 кубометров мусора с территории, прилегающей к поселку Заречный. Как сообщили ИА "Высота 102" в Группе компаний, за долгие годы мусорная куча, расположенная рядом с поселком, выросла фактически до размеров свалки. Огромная гора отходов была хорошо видна с Третьей продольной. С просьбой помочь вывести отходы в ГК "Чистый город" обратились активисты ОНФ и представители администрации Тракторозаводского района.

















Отметим, что ГК "Чистый город" не в первый раз оказывает помощь жителям и городским властям в ликвидации стихийных свалок. Благодаря содействию компании удалось ликвидировать стихийную свалку в Дзержинском районе Волгограда и облагородить на севере города перехватывающую парковку для болельщиков ЧМ.



